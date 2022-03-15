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#ДобріІсторії: Волонтерский штаб стал вторым домом для девушки из Днепра

15.03.2022

Волонтером может быть каждый! Это своим примером доказывает Юлиана Польских из Днепра. До войны девушка работала турагентом, а сейчас каждый день собирает помощь родному городу, а также близлежащим Харькову и Мариуполю. Юлиана уверена, что сейчас поддержка и помощь важны, как никогда, и делится с нами своей историей.

добріісторії

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Первые два дня войны я, как и многие, сидела дома, мониторила все время новости и готовилась к худшему. Но в один момент поняла, что так нельзя и нужно как-то действовать. Я увидела в инстаграме, что в Днепре открылся штаб волонтерской помощи. Мы с подругой собрались, закупили медикаменты и хозяйственные товары, которые требовались на тот момент, и поехали.

Первое время мы помогали сортировать гуманитарную помощь, которую приносили люди, а также развозили товары первой необходимости, которые собирали вместе с друзьями. А потом я увидела, что открывается новый штаб и туда нужны люди. И с этого началась наша большая история.

волонтерство

О штабе

Мы собираем разную помощь, в основном это вещи, медикаменты, продукты питания, бытовые товары. Все это привозят люди, а мы сортируем. Потом под запрос тех, кто нуждается, собираем все эти товары и отдаем либо развозим сами. Наш штаб — это место, где волею случая собрались совершенно разные люди, которые стали большой и дружной семьей. У нас нет официального названия, но между собой мы называем штаб «Мы дома».

волонтерство в украине

О волонтерстве

Сейчас мы все в таком положении, что взаимоподдержка и взаимопомощь — одни из самых главных вещей. Ведь вместе мы сила!

Каждый день в штабе для меня неповторим. Вместе мы вдохновляемся, стараемся, грустим и радуемся, сочувствуем и помогаем, плачем и смеемся. Для меня изначально было необычным и окрыляющим то, какие люди собрались и как они вкладывают в это всю душу. По моему мнению, это и есть суперсила нашей страны!

#ДобріІсторії

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