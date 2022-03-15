Альтернативные маршруты передвижения на запад Украины от Мининфраструктуры

24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину, введя механизированные и танковые подразделения. Оккупанты обстреливают гражданские объекты: дома, больницы, санатории, садики, ― артиллерией и авиацией. На севере, востоке и юге Украины россияне начали продвижение войск, и гражданские украинцы вынуждены эвакуироваться, покидая дома и все, что у них есть, чтобы спасти самое ценное ― детей и собственную жизнь. Орки обстреливают даже дороги, по которым выезжают гражданские, потому не все пути на Запад безопасны. Какие альтернативные пути на запад Украины предлагает Мининфраструктуры ― читайте в материале.

Несмотря на войну, по Украине происходит активное движение ― поездов, грузовиков и легковых автомобилей волонтеров. Также идет постоянный поток беженцев, которые едут своими машинами.

Мининфраструктуры составило альтернативные маршруты передвижения для беженцев, которыми они смогут наиболее безопасно и быстро проехать все отрезки дороги и пройти очереди на блокпостах.

Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуации собственным автомобильным транспортом выберите альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).

На специальных маршрутах:

высокое качество дорожного покрытия;

меньше блокпостов;

меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта.

Альтернативные маршруты передвижения на запад Украины

Так, первый альтернативный маршрут трассы Киев ― Тернополь: Киев ― Белая Церковь ― Махновка ― Зарванцы ― Тернополь ― проходит через трассы Е95, Р32, М21, Е50.

Второй альтернативный маршрут трассы Киев ― Тернополь: Киев ― Глеваха ― Гайсин ― Тернополь ― через трассы Е95 и Е50.

Альтернативный маршрут трассы Днепр ― Тернополь: Днепр ― Мигия ― Бершадь ― Винница ― Тернополь ― через трассы Е50, Р06, Р71, Е50.

Альтернативный маршрут трассы Киев ― Ровно (Луцк): Киев ― Глеваха ― Фастовец ― Коростышев ― Березовка ― Курне ― Ровно ― через трассы Е95, Р19, Е40, М21, Е40.

Альтернативный маршрут трассы Полтава ― Тернополь: Полтава ― Кропивницкий ― Тернополь ― через трассы Е584 и Е50.

Альтернативный маршрут Николаев ― Тернополь: Николаев ― Южноукраинск ― Бершадь ― Винница ― Тернополь ― через трассы Р06, Р71, Е50.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.