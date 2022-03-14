24 февраля россия начала войну против Украины, которую назвала «спецоперацией», и дала своим солдатам приказ стрелять по гражданским, их домам, больницам, садикам, роддомам, историческим памятникам. Украинские мужчины и женщины мобилизовались, пошли волонтерить, а детей и слабых многие вывезли подальше от войны. Для тех, кто едет в Европу, есть несколько вариантов, как получить убежище. Можно попросить статус беженца, а можно ― временную защиту. Что такое временная защита для украинцев и как ее оформить, сообщает Центр противодействия дезинформации Украины.

Что такое статус «временная защита»

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает: 4 марта начала действовать Директива временной защиты Европейского Союза, гарантирующая немедленную защиту лицам, бегущим от войны.

Это связано с несколькими факторами: многие украинцы имеют родственников в ЕС, многих война застала в Евросоюзе, Украина уверенно движется в ЕС. Поэтому страны ЕС предложили особый вид помощи украинцам помимо беженства.

Кто может получить временную защиту в ЕС

граждане Украины, которые проживали в стране включительно до 24 февраля и были вынуждены ее покинуть из-за войны;

лица, получившие политическое убежище в Украине;

граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины;

лица без гражданства.

Временная защита дает право

на образование;

медицинское страхование и обслуживание;

постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет;

доступ к рынку труда;

социальную помощь;

обеспечение жильем.

Можно ли вернуться в Украину, имея временную защиту

Вернуться в страну гражданства можно в любой момент.

Можно получить статус беженца в будущем.

Центр противодействия дезинформации предостерегает: не спешите со своим решением, у вас есть не менее недели, чтобы зарегистрироваться.

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