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Что такое временная защита для украинцев в Евросоюзе и как ею воспользоваться

14.03.2022

24 февраля россия начала войну против Украины, которую назвала «спецоперацией», и дала своим солдатам приказ стрелять по гражданским, их домам, больницам, садикам, роддомам, историческим памятникам. Украинские мужчины и женщины мобилизовались, пошли волонтерить, а детей и слабых многие вывезли подальше от войны. Для тех, кто едет в Европу, есть несколько вариантов, как получить убежище. Можно попросить статус беженца, а можно ― временную защиту. Что такое временная защита для украинцев и как ее оформить, сообщает Центр противодействия дезинформации Украины.

Что такое статус «временная защита»

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает: 4 марта начала действовать Директива временной защиты Европейского Союза, гарантирующая немедленную защиту лицам, бегущим от войны.

Это связано с несколькими факторами: многие украинцы имеют родственников в ЕС, многих война застала в Евросоюзе, Украина уверенно движется в ЕС. Поэтому страны ЕС предложили особый вид помощи украинцам помимо беженства.

Кто может получить временную защиту в ЕС

  • граждане Украины, которые проживали в стране включительно до 24 февраля и были вынуждены ее покинуть из-за войны;
  • лица, получившие политическое убежище в Украине;
  • граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины;
  • лица без гражданства.

Временная защита дает право

  • на образование;
  • медицинское страхование и обслуживание;
  • постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет;
  • доступ к рынку труда;
  • социальную помощь;
  • обеспечение жильем.

Можно ли вернуться в Украину, имея временную защиту

  • Вернуться в страну гражданства можно в любой момент.
  • Можно получить статус беженца в будущем.

Центр противодействия дезинформации предостерегает: не спешите со своим решением, у вас есть не менее недели, чтобы зарегистрироваться.

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