Украина 19-й день борется с российскими захватчиками, убивающими наших женщин, детей и мужчин. Весь мир поддержал Украину, а США и Евросоюз ввели санкции против россии и помогают нам. Украинцы могут получить убежище в Европе, а нашей армии поставляют оружие для защиты от российских оккупантов. Мощная также и культурная поддержка ― и большой вклад в это делает Литва.

Литва ― бывшая страна СССР и разделила в свое время судьбу украинского народа ― сейчас большой друг Украины и поддерживает нас во всех сферах.

Среди прочего, теплый для наших сердец момент ― поддержка певцов из Литвы.

Литовская группа LT United, занявшая 6 место на Евровидении-2006 с песней-гимном «We are the winners of Eurovision» («Мы победители Евровидения»), переделала ее на «You are the winners, Ukrainа» («Вы победители, Украина») в поддержку Украины в войне с россией. Собственно, слово «Украина» в своей песне они не стали переводить на английский, и оно так и произносится: «Украина».

В песне литовские музыканты посылают «русский военный корабль» в известном всем направлении. Легендарная фраза, олицетворяющая теперь борьбу с россией во всем мире, стала припевом: «Русский корабль, иди на ***. Слава Украине! Героям слава!».

Такова была песня LT United «We are the winners of Eurovision»:

Песня группы LT United в честь Украины «You are the winners, Ukrainа»:

Напомним, мэр столицы Литвы ― Вильнюса в первые дни российско-украинской войны переименовал улицу, на которой находится посольство россии, на «улицу Героев Украины».

В марте 2022 года название улицы с посольством россии намерены изменить и в Риге ― столице Латвии. Она будет называться «улица Независимости Украины».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.