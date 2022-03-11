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Вместо платьев: ANDRE TAN шьют бронежилеты и флисовую одежду для военных

11.03.2022

Компания ANDRE TAN начала шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды. Как поддержать инициативу ― читайте в материале.

«Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и теробороны. Гордимся, что являемся частью величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой! Еще раз хотим выразить благодарность всем, кто помогает! Вы наши герои!

А теперь немного цифр для истории. На сегодняшний день мы отшили:

🇺🇦 более 1000 флисовых кофт;

🇺🇦 более 1000 флисовых штанов;

🇺🇦 более 2000 нижнего белья;

🇺🇦 более 1000 теплых жилетов;

🇺🇦 500 спальных мешков!»

Также каждому можно приобщиться к сбору средств для закупки необходимой ткани:

«В настоящее время все усилия бросаем на пошив бронежилетов. Поэтому очень необходима ткань! Очень нуждаемся во флисе!!! Его почти невозможно найти! Потому очень просим помочь найти ткань! И приобщиться к сбору средств для закупки необходимой ткани. 4441114444629099 (Алексенко Александра)».

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