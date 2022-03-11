Как гражданам вести себя на блокпостах
С 24 февраля россия ведет подлую войну против Украины, обстреливая артиллерией и авиацией гражданских людей, роддома, больницы, детские сады и жилые дома. Кроме того, в городах действуют ДРГ и шпионы, которых начали забрасывать еще с 2021 года, переодетые в гражданское россияне пробираются в города. Для безопасности украинцев и для обнаружения врага в населенных пунктах и на дорогах развернули сеть блокпостов, где проверяют всех проезжающих.
Министерство внутренних дел разработало инструкцию для граждан, как правильно вести себя на блокпостах, чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля и не нервировать ни военных, ни себя лишний раз.
Министр обороны Алексей Резников отметил, что подобные меры необходимы для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск.
Что следует знать о блокпостах:
- Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, соблюдайте несложные правила.
- Несмотря на отсутствие большого количества машин и людей на улицах городов, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.
Как вести себя на блокпостах украинцам:
- снизить скорость;
- выключить фары;
- заблаговременно подготовить документы, удостоверяющие личность;
- включить аварийный свет и свет в салоне;
- не вести видеосъемку, фотографирование также запрещено;
- без разрешения военных не выходить из автомобиля;
- четко отвечать на вопросы военных;
- быть готовыми по требованию военных открыть багажник и салон для осмотра;
- после осмотра и разрешения проезда скорость набирать плавно.