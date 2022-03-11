Статус беженца в Германии для украинцев: что дает и как оформить
После военного нападения россии на нашу страну многие украинцы вынуждены оставить свои дома и выехать за границу. Сейчас беженцев из Украины активно принимают как соседние страны, так и более отдаленные — вроде Германии. Как же оформить в Германии статус беженца и что он дает, а также чем отличается статус беженца от статуса временной защиты? Читайте далее.
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Как оформить статус временной защиты?
Украинские беженцы, покинувшие страну с 24 февраля 2022 года, могут получить статус временной защиты по всему ЕС. В Германии — это «разрешение на пребывание». Статус временной защиты отличается от стандартной процедуры получения убежища и является более простым.
Статус временной защиты дает такие преимущества:
- вам не нужно будет запрашивать убежище; вы получите разрешение на пребывание вне зависимости от вашей индивидуальной ситуации, а именно — знания языка или личных доходов;
- ваше разрешение на пребывание будет действовать один год, а если ситуация в Украине не изменится, то документ может быть продлен и до трех лет;
- если у вас нет средств к существованию, то вы получите финансовую поддержку от государства, чтобы оплатить проживание, еду, одежду и прочее; вы также получите немного карманных денег;
- вы сможете работать в Германии.
Как оформить статус беженца?
Эксперты уверяют, что если вы гражданин Украины, то вам нет смысла сейчас подавать заявление на предоставление убежища. Ведь сам процесс рассмотрения заявки может длиться больше года, а результатом может быть и отказ.
Однако если вы все-таки решитесь оформить статус беженца, то вам нужно знать, что процесс состоит из следующих этапов:
- Подача заявления о предоставлении убежища.
- Дублин-контроль.
- Слушание.
- Принятие решения.
Официально процесс начинается лишь с подачи заявления на предоставление убежища, но прежде чем это сделать, вы должны зарегистрироваться и попросить убежище в пограничных властях, полиции, ведомстве по делам иностранцев, центре прибытия или центре первичного приема соискателей убежища.
Только после регистрации можно официально начать процесс рассмотрения заявления о предоставлении убежища.
При одобрении статуса беженца вы получите:
- вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года;
- специальный документ для поездок между странами ЕС;
- право на трудоустройство и образование;
- право на признание украинских дипломов;
- право на социальное обеспечение и медицинские услуги.
Но еще раз важно отметить, что сейчас украинцам в Германии настоятельно рекомендуется получать статус временной защиты вместо традиционного статуса беженца.
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