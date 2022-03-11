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Ксения Собчак показала свою недалекость жалобами на санкции

11.03.2022

Пока украинцы отчаянно борются за свою жизнь и свободу, многие российские звезды показывают свою недалекость и искреннее непонимание, почему на их страну наложили санкции. Среди них и журналистка Ксения Собчак. Знаменитость жалуется на то, что YouTube ограничил монетизацию в россии и теперь она не сможет получать деньги со своих видео. Подробности — далее. 

ксения собчак

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Последние несколько дней многие известные россияне жалуются на то, что из-за санкций они теперь не смогут покупать брендовые вещи, ездить за границу или, как в случае с Ксенией Собчак, монетизировать свои видео на YouTube. Само собой, на фоне убийств и разрушенных жизней украинцев такие жалобы выглядять просто нелепыми. Однако Ксения искренне не понимает, почему YouTube вводит подобные ограничения.

«Ютуб не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию — если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию, потому что ищут информацию), то теперь — всё. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?» — написала Ксения на своей странице в Instagram.

Журналистка выставляет себя и всех россиян что ни на есть жертвами санкций и сетует на жизнь, в то время как в Украине происходят на самом деле чудовищные преступления. Например, 9 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на роддом, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также пострадали 17 человек.

мариуполь роддом

мариуполь роддом

мариуполь роддом

Как думаете, расстроились бы жертвы преступлений россиян от того, что не смогут сейчас посмотреть видео на YouTube или не поедут за границу?

Выводы делайте сами.

Фото: Mstyslav Chernov

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