Пока украинцы отчаянно борются за свою жизнь и свободу, многие российские звезды показывают свою недалекость и искреннее непонимание, почему на их страну наложили санкции. Среди них и журналистка Ксения Собчак. Знаменитость жалуется на то, что YouTube ограничил монетизацию в россии и теперь она не сможет получать деньги со своих видео. Подробности — далее.

Больше по теме: Тарас Цымбалюк призвал россиян открыть глаза: Об этом кричит весь мир!

Последние несколько дней многие известные россияне жалуются на то, что из-за санкций они теперь не смогут покупать брендовые вещи, ездить за границу или, как в случае с Ксенией Собчак, монетизировать свои видео на YouTube. Само собой, на фоне убийств и разрушенных жизней украинцев такие жалобы выглядять просто нелепыми. Однако Ксения искренне не понимает, почему YouTube вводит подобные ограничения.

«Ютуб не закрыли. Пока. Но накануне окончательно ограничили монетизацию — если раньше каналы могли зарабатывать хотя бы на Премиум и спонсорстве (когда зрители поддерживают канал, потому что разделяют позицию, потому что ищут информацию), то теперь — всё. Зачем? Как это поможет остановить происходящее?» — написала Ксения на своей странице в Instagram.

Журналистка выставляет себя и всех россиян что ни на есть жертвами санкций и сетует на жизнь, в то время как в Украине происходят на самом деле чудовищные преступления. Например, 9 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на роддом, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также пострадали 17 человек.

Как думаете, расстроились бы жертвы преступлений россиян от того, что не смогут сейчас посмотреть видео на YouTube или не поедут за границу?

Выводы делайте сами.

Фото: Mstyslav Chernov

Больше по теме: #ДобріІсторії: Девушка с фото разбомбленного роддома в Мариуполе родила

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.