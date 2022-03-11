Кровотечение — это одно из самых опасных состояний во время беременности. Что нужно знать в таком случае? И что же делать, если возникло кровотечение? Рассказывает акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

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Если возникает кровотечение во время беременности, то необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью! При этом важно помнить о том, что:

Если кровянистые выделения появляются на маленьком сроке (задержка до 1 месяца), у 50% женщин беременность будет развиваться без осложнений! Даже без медицинского вмешательства или приема препаратов. Но кровяные выделения являются признаком угрозы прерывания беременности. В случае, когда кровопотеря не превышает норму, как при обычной менструации, можно не волноваться. Это безопасно на малых сроках и госпитализация не требуется! Однако не стоит отрицать внематочную беременность. Чтобы исключить такую возможность, нужно своевременно сделать УЗИ.

Если к кровотечению присоединяется резкая слабость, боли, сопровождающиеся давлением на прямую кишку, учащенное сердцебиение, низкое давление — необходимо обратиться за медицинской помощью!

Чем больше срок беременности — тем больше опасность! Кровотечения на более поздних сроках могут увеличиваться.

Иногда кровомазание во время беременности может возникать при наличии полипа, эрозии, воспаления, варикоза. Эти кровотечения обычно не обильны и не нарушают общее состояние, в частности пульс, давление, слабость. Это безопасно для мамы и ребенка.

Если кровянистые выделения обильны, темно-красного цвета со сгустками, которые могут сопровождаться болями, учащенным сердцебиением, потерей сознания — в таком случае необходимо медицинское вмешательство!

Чтобы облегчить самочувствие до оказания помощи, женщине необходимо занять горизонтальное положение, контролировать давление, употреблять больше жидкости, использовать транексамовую кислоту. Это безопасные препараты, которые можно использовать на любом сроке беременности.

Будьте здоровы!

Источник: Instagram Людмилы Шупенюк

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