Листая ленту в Instagram и Facebook, сейчас можно заметить, что украинцы массово выставляют патриотические арт-аватарки. Подробности ― далее в материале.

Таким образом в сети запустили патриотический флешмоб, который должен объединить жителей страны в столь непростое время. Напомнить, что вместе мы сила, а наша страна ― единая. Мы сможем победить в этой войне и стать еще сильнее.

Установить патриотический арт на аватарку можно с помощью фоторедактора Photo Lab. Для начала нужно скачать приложение на телефон, залить любую фотографию и выбрать фильтр. Можно, к тому же, подобрать фон и надпись. Например, STOP THE WAR.

Кроме того, создать новую патриотическую аватарку для социальных сетей можно непосредственно на сайте https://photolab.me/d/22893545, не скачивая приложение на телефон.

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