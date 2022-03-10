Звезда сериалов «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк эмоционально обратился ко всем россиянам. Он призвал их наконец открыть глаза и увидеть правду. Кроме того, Тарас попросил украинцев вести информационную деятельность и говорить о том, что на самом деле происходит в нашей стране. Подробности — в материале.

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Актер Тарас Цымбалюк с первого дня войны выступал против путинской агрессии. Он не раз осуждал российских актеров за молчание о войне против Украины. Сейчас же Тарас обратился ко всем россиянам.

«Путин пару дней назад заявил, “спецоперация” почти завершена, почти все украинские военные объекты, которые могут угрожать московии, уничтожены. Почти? Интересно, что еще должно войти в эти “военные” объекты? В родильное отделение уже ракета попала, в детский сад — тоже, целенаправленно обстреливают жилые кварталы крупных городов, также убивают постоянно мирных, попадающихся этой дикой орде… — невинные жертвы перешли на тысячи. Словно мораль и человечность военных аннулировались полностью. Об этом кричит весь мир! Не слышит нас только народ, который МОЖЕТ свергнуть своего диктатора!» — выразил мнение актер на своей странице в Instagram.

Тарас призвал украинцев говорить о том, что на самом деле происходит в нашей стране, чтобы разрушать российские фейки.

«Большинство российских подписчиков сейчас действуют следующим образом: сначала говорят, что мы сами в себя стреляем, что путин — “асвабадитель”. Ясно, что вспомнят о Крыме и Донбассе. Далее, вступая в переписку, большинству доходит, что весь мир что-то знает, а они “информированы” иначе. Что-то все-таки бл**ь доходит? Поэтому я призываю всех, кто имеет аудиторию в социальных сетях, вести информационную деятельность и говорить о том, что происходит в Украине!» — написал Тарас Цымбалюк.

Несмотря на всю трагичность ситуации, актер уверен, что украинцы после войны станут еще более независимыми и сознательными, а россиянам придется ответить за свои преступления против нашего народа.

Слава Украине!

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