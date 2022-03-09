С 24 февраля россия ведет войну в Украине, подло обстреливая гражданские объекты ― дома, больницы, детские садики. Украинские мужчины и женщины встали на защиту Родины. Но самыми уязвимыми остаются дети ― события могут травмировать их психику, напугать, оставить без родителей. Как лечить испуг у ребенка ― советует эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Как Дмитрий Карпачев пишет в своем блоге, страх — одна из защитных реакций организма человека, обусловленная инстинктом самосохранения. Возникает она в результате столкновения с опасностью и может вызвать рефлекторную реакцию под названием испуг. Однако по отношению к детям этот термин имеет несколько иное значение. Испуг у ребенка — это состояние, которое отличается характерной симптоматикой, ассоциируется с пережитым стрессом и может иметь последствия для детской психики.

Испуг у ребенка: последствия

Нервная система маленьких детей еще недостаточно зрелая, чтобы стойко переносить потрясения из внешнего мира. В ситуациях, когда взрослый может лишь вскрикнуть «Ой!», малыш пугается по-настоящему.

Последствия испуга у ребенка

Легкие:

внезапный плач, истерика;

беспокойное поведение;

чрезмерная активность;

оцепенение.

Среднетяжелые:

нарушение аппетита;

ночные кошмары, бессонница, пробуждения среди ночи;

боязнь темноты, замкнутого пространства, громких звуков и т. д.

Тяжелые:

энурез;

невроз;

нервные тики;

заикание;

тремор конечностей;

тревожное расстройство.

Причины испуга у детей

Из-за разницы в жизненном опыте взрослые и дети боятся разных вещей. Например, если для нас визг тормозов — это предвестник ДТП, то для ребенка — лишь громкий звук. В такой ситуации взрослый человек напряжется, оглянется, попытается уйти в безопасное место. А малыш максимум проявит любопытство и посмотрит в сторону источника звука.

При этом детей могут напугать совершенно тривиальные вещи. К примеру, пролетающий над головой голубь или клоун на празднике.

Что еще может испугать ребенка:

Громкие звуки, которые возникли резко: работающий перфоратор, крик, грохот грома, лай собаки.

Страшные картинки, экзотические животные, люди с необычной внешностью.

Врачи и медицинские процедуры, если ребенок имеет негативный опыт.

Стрессовые ситуации: переезд, разлука с родителями.

Чрезвычайные происшествия: укус животного, падение с горки или велосипеда, физическое насилие.

Что чувствует испуганный ребенок

Сразу после сильного испуга малыш пребывает в стрессе. Его естественный порыв — как можно быстрее прижаться к маме или уйти домой, в комфортную обстановку. Некоторые дети после этого долго и крепко спят — так восстанавливается нервная система от внезапной перегрузки.

Испуг у ребенка: что делать?

Очень важно в первые минуты после этого успокоить, обнять малыша, поговорить с ним тихим, ласковым голосом. Он остро нуждается в материнском тепле и спокойствии.

Последствия испуга могут проявиться не сразу. Даже если малыш перестал плакать и вернулся к игре, это не значит, что все в прошлом. Дело в том, что эмоциональный фон детей до 5 лет настолько нестабилен, что воспоминания об испуге могут сами по себе вызывать сильный стресс. Так формируются страхи, фобии, неврозы, которые иногда длятся годами.

Что чувствуют родители

Первая эмоция, с которой сталкивается мать испугавшегося ребенка, — растерянность. В первые секунды ей может быть трудно сориентироваться и определить так называемый «размер ущерба». Поэтому в такой ситуации можно понять замешательство или замедленную реакцию на источник стресса у ребенка. Через минуту приходит понимание, что малыш сильно испугался.

Как вести себя с испуганным ребенком:

попытаться успокоить ребенка словами;

поддержать тактильно — обнять, приласкать, поцеловать;

переключить его внимание на что-то нейтральное (дать игрушку);

уйти с места, где это произошло;

дома наблюдать за состоянием крохи;

быть готовым к последствиям испуга.

Далеко не все родители осознают степень влияния стресса на детскую психику. Поэтому одни могут отрицать наличие испуга, а другие — связывать с ним любые нарушения в поведении или самочувствии малыша. Всё же лучше держаться золотой середины: не игнорировать произошедшее, но и не списывать на испуг все проблемы.

Также важно:

не кричать на испугавшегося ребенка;

не стыдить его, не заставлять успокоиться;

не вовлекать в активные игры сразу после стрессовой ситуации.

Можно ли вылечить испуг у ребенка самостоятельно

Тема эзотерических ритуалов не лучшая ― маленького ребенка подобные мероприятия могут напугать только больше.

Тем не менее спросите любую бабушку, как вылечить ребенка от испуга, и получите однозначный ответ: вылить на воск, выкатать яйцами и так далее. Наверняка вы услышите примеры успешного избавления от последствий испуга с помощью заговоров. Этому есть простое объяснение: мама ведет ребенка лечить испуг, проходит обряд и успокаивается: «Я сделала всё, что нужно, чтобы помочь ребенку».

В теории уверенность такой мамы в чудесном исцелении настолько непоколебима, что передается и малышу. А у спокойной мамы — спокойный ребенок.

Но все же лучше не надеяться на ритуалы, а постараться решить эту проблему традиционными способами.

Как вылечить испуг у ребенка

Тактика ваших действий зависит от двух факторов:

степень испуга;

возраст ребенка.

При правильной реакции родителей легкий испуг, как и его краткосрочные последствия, пройдут сами по себе. С испугом тяжелой формы, который вызвал энурез или нервный тик и пр., невозможно справиться без специалистов. Нужно будет посетить педиатра, невролога и психотерапевта, чтобы пройти диагностику и получить план лечения.

Со среднетяжелыми случаями испуга можно попробовать справиться самостоятельно. Но важно учитывать возраст ребенка.

Грудничок еще не может проанализировать и обсудить случившееся. Поэтому, чтобы убедиться, что с ребенком все хорошо, нужна будет консультация невролога. Некоторое время вам придется поддерживать спокойную атмосферу в доме, отказаться от привычных активностей, гулять в тихих парках, избегать общения с незнакомыми людьми.

Забыть пережитый стресс поможет ношение в слинге — так малыш будет чувствовать тепло маминого тела. Можно использовать фитотерапевтические средства — чай из ромашки, мелиссы. Они обладают мягким седативным действием. По назначению врача можно принимать настойку корня валерианы в виде капель.

Как лечить испуг у детей 3―6 лет

Невыраженные эмоции могут спровоцировать развитие невроза. Поэтому обсудите с ребенком то, что его испугало. Разберите ситуацию по минутам. Возвращайтесь к этому разговору столько раз, сколько это понадобится малышу.

Не заставляйте переживать страх снова. К примеру, если причиной испуга была собака, то избежать с ней встречи достаточно просто. Но что если ребенок испугался лечащего врача? Обратитесь к другому специалисту или отложите визит до нормализации состояния.

Проиграйте стрессовую ситуацию с помощью игрушек, кукол-марионеток или пальчикового театра. Сценарий должен включать не только само происшествие, но и успешное преодоление последствий. То есть заканчиваться примерно такими словами: «И после этого малыш больше никогда не боялся…».

Визуализируйте страх в виде рисунка или фигурки из пластилина, бумаги. А потом сожгите, выбросите ее. Пусть этот ритуал станет первым шагом на пути к избавлению ребенка от испуга.

Страх неизвестности считается первичной эмоцией при испуге. Ребенок вряд ли испугается того, что уже видел или о чем знает. Постарайтесь подготовить его к возможным стрессовым ситуациям: учите обращаться с животными, социализируйте, приучайте к громким звукам.

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