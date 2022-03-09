Подлое военное нападение россии на Украину вызвало колоссальную поддержку всего мира нашей стране. Украину поддерживают западные политики, звезды, корпорации, а также модные дома. Какие всемирно известные бренды поддержали Украину ― узнайте далее.

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Balenciaga

Всемирно известный бренд посвятил свою новую коллекцию Украине. Во время показа всех гостей ждали футболки в цветах украинского флага, а также были представлены образы в украинских цветах. Кроме того, Balenciaga жертвует средства на гуманитарную помощь беженцам и закрывает свои магазины в россии.

Balmain

Креативный директор Balmain Оливье Рустен публично поддержал Украину и передал средства на помощь украинским беженцам в фонд UNHCR.

«Наши мысли и молитвы с украинцами. Нас вдохновляет их достоинство, стойкость и преданность свободе», — написал Оливье Рустен в Instagram.

Chanel

Chanel перечислил 2 миллиона евро организациям, которые помогают людям, вынужденно покинувшим Украину. Кроме того, модный дом закрыл все свои магазины в россии.

Jacquemus

Французский модный дом выразил поддержку Украине и начал предоставлять медицинскую и гуманитарную помощь украинским беженцам.

LVMH

Люксовый конгломерат LVMH, которому принадлежат Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Tiffany, Celine и еще 70 брендов передал 5 миллионов евро Международному комитету Красного Креста, чтобы помочь пострадавшим от войны. Также они закрывают свои бутики в россии.

GUCCI, Valentino, Giorgio Armani

Всемирно известные бренды выразили поддержку Украине и пожертвовали по 500 тысяч долларов в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Кроме того они закрыли свои магазины в россии.

KARL LAGERFELD

Бренд KARL LAGERFELD публично выражает поддержку Украине и приостанавливает работу в россии.

«KARL LAGERFELD поддерживает всех пострадавших от войны в Украине. Наши сердца и мысли были с вами с самого начала», — написано в заявлении модного дома.

Jimmy Choo

Бренд Jimmy Choo поддержал Украину и передал деньги на гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

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