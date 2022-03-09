Что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание

С 24 февраля россия ведет войну в Украине, уничтожая наши города и подло атакуя гражданское население. Кроме того, проигрывая информационную войну, россияне стали атаковать узлы связи. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины ― орган, предназначенный для обеспечения функционирования и развития государственной системы правительственной связи, ― сообщила, что делать, если оккупанты отключили украинские каналы в вашем населенном пункте.

Оккупанты уже обстреляли телевышку в Киеве, ограничивали возможность телерадиовещания в захваченных городах на севере и на юге Украины.

Однако кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.

Как подключить украинские каналы дома

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

В Youtube. Большинство украинских телеканалов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть скоростной интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео ―- качество ― 360р или 480р ― этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах . На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

В приложении «Дія» : раздел услуги ― «Дія TV».

Интернет-радио тоже передает украинское радиовещание: radioplayer.ua

Также напомним, что продолжается Национальный телемарафон #UAразом: ведущие национальные телеканалы: UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК «Київ», ― объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

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