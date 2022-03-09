После военного нападения россии на Украину 24 февраля появилась нужда в альтернативных средствах связи и коммуникации. Неплохим решением может стать глобальная спутниковая система от Илона Маска. Что же такое Старлинк? И насколько реально ее использование в Украине? Узнайте далее.

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Глобальная спутниковая система Starlink ― разработка компании SpaceX Илона Маска. Она предоставляет доступ в интернет через сеть спутников. 28 февраля Starlink появилась в Украине. Как же она работает?

Система спутниковой связи располагает минимальной инфраструктурой на земле. Она работает за счет того, что отправляет сигнал на спутник и принимает сигнал от него же. В отличие от других систем спутниковой связи, для пользования интернетом от Starlink нужно специальное устройство от самой компании. В него входит терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. Оборудование системы Starlink обойдется вам в 499 долларов, а стоимость месячного абонемента ― 99 долларов. При этом скорость передачи данных составляет от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с.

Однако полноценной альтернативой традиционным интернет-провайдерам в ближайшее время Starlink вряд ли станет. Вероятнее всего, в текущих условиях спутниковая система будет использоваться преимущественно для государственных и военных учреждений.

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