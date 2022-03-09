Беременность во время войны — это всегда нелегко. И если вдруг у вас начались боли в животе, важно знать их причины и способы снятия. Что же делать при болях в животе во время беременности, рассказывает акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

Больше по теме: Роды в бомбоубежище: что делать и как действовать ― советы Людмилы Шупенюк

Основные причины боли в животе у беременной женщины и первые способы ее снятия:

Сокращение матки

Матка как мышечный орган реагирует на разные ситуации, начиная от физической нагрузки до стрессового состояния. Но это не означает «угрозу прерывания беременности». Если беременная женщина ощущает сокращение матки, нужно по возможности прилечь или присесть, глубоко дышать. Также можно принимать успокоительные, которые вы найдете здесь. Валериана, к примеру, несет спазмолитический эффект. Каждая беременная слышала о ректальных свечах вибуркол, нох-ша. Хотя доказательная медицина не одобряет такие препараты, в реальной жизни они доказали свой действенный результат!

Проблемы с системой желудочно-кишечного тракта

Это может быть синдром раздраженного кишечника, запор, вздутие и диарея. При расстройстве ЖКТ следует соблюдать предыдущие рекомендации, можно добавить такие медикаменты, как эспумизан, хофитол, при диарее — энтеросгель, смекта. Важно в этом случае соблюдать правильное питание.

Почечные колики

Чаще всего колики вызывают дизурические явления (симптомы, связанные с нарушением нормального выделения мочи). К перечисленным препаратам можно добавить спазмолитики. Это но-шпа, спазмалгон, фитопрепараты, вроде канефрона.

Изменение положения ребенка

Изменение положения ребенка вызывает боль в животе беременной. Ребенок пережимает нервно-сосудистые пучки, и в этом случае помощью будет изменение положения тела. Попробуйте несколько поз.

Напоминаем, что кроме названных причин существует опасность острого живота (серьезное повреждение органов брюшной полости), в том числе аппендицит. Именно поэтому, если эти способы и препараты не облегчают боль в животе, а наоборот, состояние ухудшается, повышается температура или появляются кровянистые выделения, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью!

Источник: Instagram Людмилы Шупенюк

Больше по теме: Как оформлять новорожденных во время войны в Украине

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.