Украинский исполнитель Андрей Данилко заявил, что меняет слова в своем хите «Lasha Tumbai». Теперь, с 24 февраля, когда страна-оккупант россия напала на Украину, вместо слов «Lasha Tumbai» будет «Russia, Goodbye». Об этом артист сообщил в интервью Дмитрию Гордону. Он объяснил, что раньше из-за этой песни попал в скандал, потому что россияне слышали в ней оскорбительные для себя слова.

Данилко также рассказал о том, что тогда российский певец Филипп Киркоров спрашивал у него, действительно ли в композиции были слова «Russia, Goodbye».

«Для меня эта война началась еще в 2007 году. Только потому, что я представлял Украину на Евровидении и обогнал группу Серебро, они [россияне] накрутили так людей, что фраза, которой там совсем не было… Все были уверены, что я это пел. Я был в шоке. Я не мог поверить, что на “белое” написали “черное”. Друзья, с 24 февраля никакого “Lasha Tumbai” в этой песне… Это только “Russia, Goodbye”. Я не пел этого. Вы хотели это услышать, вот вы это услышали», ― заявил артист.

Знаменитость сообщил, что, несмотря на непростую ситуацию в стране, остается в Киеве, в своей квартире на Крещатике.

«Я скажу одно: Путин ― х**йло! Я вам скажу, друзья: правда на нашей стороне. Мы победим. Надо смеяться, нужно друг другу помогать, нужно друг друга поддерживать. Я восхищаюсь нашими людьми. Все будет хорошо!» ― подытожил Данилко.

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