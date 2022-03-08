Западные звезды публично поддерживают Украину в войне против россии

После подлого военного вторжения россии в Украину практически весь мир выразил поддержку нашей стране. Не остались в стороне и западные знаменитости. Они активно поддерживают Украину, а также помогают гуманитарно и финансово. Подробнее — далее.

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С момента нападения россии на Украину наша страна каждый день получает поддержку со всего мира, в том числе и от западных звезд. Украину уже поддержали Анджелина Джоли, Джаред Лето, Мадонна, Леди Гага, Арнольд Шварценеггер, Мила Кунис, Эштон Катчер, Йен Сомерхолдер, Майкл Дуглас, Стивен Кинг, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Элтон Джон, Дэвид Бэкхем, Сара-Джессика Паркер и многие другие. Западные звезды помогают нашей стране информационно, гуманитарно и даже финансово. К примеру, Леонардо Ди Каприо передал ВСУ целых 10 миллионов долларов!

Кроме западных звезд Украину поддерживают и мировые модные дома Valentino и Balenciaga. Также поддержку нашей стране публично выразил 44-й президент США Барак Обама. Он призвал международное сообщество помочь Украине и открыто осудил военную агрессию россии.

Слава Украине!

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