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Как получить 6500 от государства, если потерял работу

08.03.2022

24 февраля россия коварно начала обстрелы украинских городов из артиллерии и самолетов. Мужчины и женщины в Украине храбро взялись за оружие, чтобы защищать нашу Родину, однако многие потеряли дом и работу. Правительство реализует программу, благодаря которой уже с 7 марта пострадавшие смогут получить финансовую помощь 6 500 грн в рамках єПідтримки. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Выплату 6500 грн помощи можно оформить через «Дію». Для этого нужно иметь открытую карту єПідтримки в одном из украинских банков и подать заявку на перечисление денег.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на виды бизнеса сняты.

Кто может получить пособие 6500 гривен? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп.

Предоставлять 6500 гривен будут застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, и физлицам.

Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за войны.

Как получить 6500 грн в «Дії»:

  1. Установите приложение или зайдите на сайт «Дії».
  2. Авторизуйтесь в «Дії» и выберите услугу єПідтримка.
  3. Выберите карту єПідтримка.
  4. Нажмите «Отримати допомогу».
  5. Ожидайте зачисление средств.

Как открыть счет для получения 6500 помощи?

Можно открыть текущий счет со специальным режимом использования для зачисления помощи в одном из банков Украины, с которым Минцифры заключило соответствующий договор информационного взаимодействия, и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN) получателя помощи для выплаты пособия, информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении Портала «Дія».

Для этого обратитесь непосредственно в банк либо используйте интернет-банкинг ― на сайте или в приложении зайдите в меню карт и выберите пункт «Оформити єПідтримку». Когда карта станет доступной, начинайте манипуляции в приложении «Дія».

Кроме того, необходимо подать запрос, содержащий следующие данные:

  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (при наличии);
  • номер банковского счета (по стандарту IBAN) получателя пособия.

Области, где будет работать услуга:
Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и г. Киев.

Вы можете подать заявку, даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.

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