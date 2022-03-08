24 февраля россия коварно начала обстрелы украинских городов из артиллерии и самолетов. Мужчины и женщины в Украине храбро взялись за оружие, чтобы защищать нашу Родину, однако многие потеряли дом и работу. Правительство реализует программу, благодаря которой уже с 7 марта пострадавшие смогут получить финансовую помощь 6 500 грн в рамках єПідтримки. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Выплату 6500 грн помощи можно оформить через «Дію». Для этого нужно иметь открытую карту єПідтримки в одном из украинских банков и подать заявку на перечисление денег.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на виды бизнеса сняты.

Кто может получить пособие 6500 гривен? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп.

Предоставлять 6500 гривен будут застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, и физлицам.

Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за войны.

Как получить 6500 грн в «Дії»:

Установите приложение или зайдите на сайт «Дії». Авторизуйтесь в «Дії» и выберите услугу єПідтримка. Выберите карту єПідтримка. Нажмите «Отримати допомогу». Ожидайте зачисление средств.

Как открыть счет для получения 6500 помощи?

Можно открыть текущий счет со специальным режимом использования для зачисления помощи в одном из банков Украины, с которым Минцифры заключило соответствующий договор информационного взаимодействия, и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN) получателя помощи для выплаты пособия, информация о котором передана банком и который есть в мобильном приложении Портала «Дія».

Для этого обратитесь непосредственно в банк либо используйте интернет-банкинг ― на сайте или в приложении зайдите в меню карт и выберите пункт «Оформити єПідтримку». Когда карта станет доступной, начинайте манипуляции в приложении «Дія».

Кроме того, необходимо подать запрос, содержащий следующие данные:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (при наличии);

номер банковского счета (по стандарту IBAN) получателя пособия.

Области, где будет работать услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и г. Киев.

Вы можете подать заявку, даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.

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