В Черкассах поженилась пара спасателей

Война любви не помеха. Это своим примером доказывают многочисленные пары, которые решили узаконить свои отношения, несмотря на сложную ситуацию в стране. Среди них и пара черкасских спасателей, которые вчера официально стали мужем и женой.

В Черкасском гарнизоне спасателей появилась новая семья — об этом сообщает ДСНС Украины. Пара узаконила свои отношения без каких-либо торжеств и праздничного наряда. Одетые в форму молодожены пообещали быть поддержкой и опорой друг другу, а также разделять все радости и печали.

По законам военного времени факт бракосочетания удостоверил начальник Главного управления, а свидетелями рождения семьи Коваль стали коллеги и родные молодоженов.

Поздравляем молодую пару и желаем долгой совместной жизни!

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