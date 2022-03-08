В условиях войны украинские блогеры продолжают продуцировать ободряющий контент. Сознательные украинские блогеры по-разному приобщаются к защите Родины: кто-то идет в терроборону, кто-то активно помогает информацией и волонтерством, а кто-то продолжает снимать украиноязычный бодрящий и информативный контент, выходя по возможности в прямые эфиры. Мы подготовили подборку каналов, которые следует смотреть во время войны, а именно: канал ім. Т. Г. Шевченка (брати Капранови), Цензор.нет, Самвидав — Пропаганда спокойствия, Телебачення Торонто, Рагулі и ISLND TV. Подробности ― далее в материале.

Самвидав — Пропаганда спокойствия

Ведущий подкаста ХПВП Константин Трембовецкий, начиная с третьего дня войны, проводит стримы, призванные донести полезную информацию и вместе немного успокоиться.

Телебачення Торонто ― Вторжение России в Украину

Канал Телебачення Торонто, начиная с четвертого дня, ежедневно ведет большую трансляцию с ведущими и гостями, которые присоединяются по аудио- или видеосвязи.

Ragulivna — Рагулі

Татьяна Микитенко продолжает выпускать эфиры «Рагулі» в обычном формате.

ISLND TV — Петров live, Иванов live

Ведущие YouTube-канала по очереди выходят в прямые эфиры, обсуждают последние события и общаются со зрителями.

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