Настя Каменских призывает матерей россии остановить войну

Певица Настя Каменских обратилась ко всем российским матерям. Она призвала их остановить войну, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития и вернуть своих детей живыми домой. Подробнее — далее.

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Певица Настя Каменских активно поддерживает Украину и выступает против российской агрессии. Артистка помогает стране гуманитарно, дает интервью международным изданиям и призывает всех россиян остановить эту войну. А совсем недавно певица обратилась лично к российским матерям.

«Мамы россии, остановите войну, не бойтесь, вас много! Вы сможете вернуть своих детей. Вы сможете не отправить новых солдат, тут не ждут их. Наши ребята вынуждены стрелять в ответ, забирать в плен ваших. Их тут кормят, поят, и если вы остановите войну — есть шанс увидеть их. А ваши власти отправляют мобильные крематории за вашими солдатами. Просто чтобы уничтожать погибших, и вам даже не скажут, где они умерли. Остановите! Умоляем», — написала Настя Каменских на своей странице в Instagram.

Певица призывает всех российских матерей прекратить молчать, чтобы спасти своих детей и не допустить экономического краха страны.

«Не убивайте своих детей молчанием. Вас много и вы сможете не допустить, чтобы еще больше ваших мужчин отправили сюда!! Чтобы санкции окончательно не разрушили вашу страну. Ваши ребята сдаются в плен, потому что видят, что в Украине люди, тут нет нацистов, к ним наши относятся лучше, чем ваши. Неужели этого недостаточно, чтобы вы поняли, что нужно остановить эту войну», — призвала Настя Каменских.

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