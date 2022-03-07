Ославский о российской агрессии: гнилым оказывается не только их железо

Эксперт многих проектов на телеканале СТБ Валерий Ославский резко высказался о российских военных. Подробности ― далее в материале.

«Иногда радует то, что это железо, которым они бомбят наши города, так же старо и гнило, как их попытки объяснить себе причины этой войны. Искривленные пропагандой и вечным самообманом о своем “величии”, имперские замашки не дают понять, что весь мир заворачивается в наш флаг, а крупные компании считают позором продолжать работать с ними. Наверное, потому, что все вокруг них бандеровцы и нацисты?!».

Валерий также рассказал о звонке от человека, которого он считал товарищем.

«Меня поразил с утра звонок от человека, которого я считал товарищем. Он живет там. И вроде бы не глупый. И вроде годами нормально общались. Я не услышал: “Как ты, что ты, вывез семью?”. Нет, и даже не о Донбассе. И не о “что я могу сам”. Только истерический крик: “Из-за вас у нас жрать нечего и очереди к банкомату. Люди годами собирали, а теперь снять не могут. Чтоб вы все сдохли!..”. У меня не нашлось слов. Гнилым оказывается не только их железо. И от этого оно не становится менее опасным. Оно все равно рвонет. Если не сразу, то в самый неожиданный момент. Держимся, бережем и помогаем друг другу!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Ославский (@valeriy_oslavskiy)

Больше по теме: Украинские звезды присоединились к музыкальному флешмобу против российской оккупации

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.