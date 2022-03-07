Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лия Ахеджакова заявила, что не простит россиянам войну с Украиной

07.03.2022

Российская актриса Лия Ахеджакова уже неоднократно поддерживала Украину, на которую уже не в первый раз нападает российская федерация. 

Лия Ахеджакова / скриншот youtube

В связи с последними событиями, которые начались со вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года, в Instagram появилась фейковая страница Лии Ахеджаковой и информация о том, что она перечислила ВСУ 10 тысяч долларов. Но, по словам самой актрисы, она этого не делала. «Как бы я их перевела?» ― сказала Лия, а также добавила, что не сидит в соцсетях.

Кроме того, на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» актриса рассказала, что при виде того, что сейчас происходит в Харькове, ей становится плохо. Оказывается, что много лет назад она жила в этом украинском городе вместе с бабушкой и дедушкой.

«Когда я вижу обстрелы Харькова, я не могу это пережить», ― говорит актриса.

Кроме того, она призвала всех российских деятелей культуры не молчать и поддержать Украину, на которую напала рф.

«Ребятки, не молчите. Все равно нам хана», ― добавила Лия.

Также она отметила, что украинцы вряд ли смогут простить россиян: «При моей жизни вряд ли простят. И я никогда не прощу».

Больше по теме: Оксана сделала предложение Алексею ― реальная история любви во время войны

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить