Лия Ахеджакова заявила, что не простит россиянам войну с Украиной

Российская актриса Лия Ахеджакова уже неоднократно поддерживала Украину, на которую уже не в первый раз нападает российская федерация.

Лия Ахеджакова / скриншот youtube

В связи с последними событиями, которые начались со вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года, в Instagram появилась фейковая страница Лии Ахеджаковой и информация о том, что она перечислила ВСУ 10 тысяч долларов. Но, по словам самой актрисы, она этого не делала. «Как бы я их перевела?» ― сказала Лия, а также добавила, что не сидит в соцсетях.

Кроме того, на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» актриса рассказала, что при виде того, что сейчас происходит в Харькове, ей становится плохо. Оказывается, что много лет назад она жила в этом украинском городе вместе с бабушкой и дедушкой.

«Когда я вижу обстрелы Харькова, я не могу это пережить», ― говорит актриса.

Кроме того, она призвала всех российских деятелей культуры не молчать и поддержать Украину, на которую напала рф.

«Ребятки, не молчите. Все равно нам хана», ― добавила Лия.

Также она отметила, что украинцы вряд ли смогут простить россиян: «При моей жизни вряд ли простят. И я никогда не прощу».

Больше по теме: Оксана сделала предложение Алексею ― реальная история любви во время войны

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.