Бойцы одного столичного батальона обвенчались у блокпоста
07.03.2022
Бойцы одного киевского батальона обвенчались у блокпоста. Об этом в своих соцсетях написал киевский городской голова Виталий Кличко. Подробности ― далее в материале.
«Друзья! Сегодня поздравлял бойцов одного из батальонов теробороны столицы Лесю и Валерия. Они давно живут в гражданском браке, а теперь решили обвенчаться. Церемония состоялась рядом с одним из блокпостов, установленных на въездах в Киев. Жизнь продолжается! И жизнь Киева, киевлян, нашего государства мы будем защищать!».
Еще мэр города сообщил, что за 10 минувших дней в столичных роддомах родились 457 малышей. Из них 237 мальчиков и 220 девочек.
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