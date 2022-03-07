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Андрей Фединчик рассказал о службе в терробороне Житомира

07.03.2022

24 февраля россия коварно начала бомбардировку столицы Украины и ввела войска на нашу территорию, начав полномасштабную войну. В защиту Украины от московской угрозы вышли не только рабочие, юристы, журналисты, медики и программисты. Украинские звезды: актеры, певцы, продюсеры и блогеры, ― также защищают родину. Актер Андрей Фединчик отправился служить в Территориальную оборону.

Звезда «Крепостной» и «Папанек» Андрей Фединчик оставил под защитой маленького сына и жену-актрису Наталку Денисенко и защищает родных под знаменем Житомирской территориальной обороны. В Instagram между дежурствами он успевает черкнуть несколько слов о своей жизни и службе.

Недавно он рассказал интересные подробности своей службы и показал фото с поста с… депутатом.

«Александр Кузьменко. Депутат. И пока другие депутаты (вы в курсе, о ком я) бегут либо уже убежали из Украины, он стоит за Житомир. Не первый день его знаю, боец ​​ММА, духа там вагон. А сегодня ехали в машине с командиром, когда рядом в 25 школу попали бомбы. Мы присели в машине. Под завалами спасают людей. Сейчас рф целенаправленно бьет по гражданским объектам. Позавчера бомбили рядом с родителями, с ними и домом все ок, а вот 10 домов нет и зацепило роддом. Но… желающих стать к оружию в Житомире больше, чем нужно. Все будет Украина», ― со вдохновением пишет актер.

Наталья Денисенко также поддерживает армию как может. Она помогала собирать средства на снаряжение для украинских воинов, а также поддерживает мужа. Кроме того, актриса записывает обращения к гражданам стран мира и НАТО, ЕС и другим.

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