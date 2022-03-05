Украина завоевала семь медалей в первый день Паралимпиады-2022

Украинские спортсмены завоевали семь медалей в первый день зимней Паралимпиады. Все награды были выиграны в одной дисциплине ― парабиатлон. Участие в спринтерских гонках принимали спортсмены всех трех классов: сидя, стоя и с нарушениями зрения.

Три из семи наград стали золотыми, они на счету Григория Вовчинского, Виталия Лукьяненко и Оксаны Шишковой. Еще трое спортсменов взяли серебро: Тарас Радь, Александр Казик и Людмила Ляшенко. Дмитрий Суярко довольствовался бронзой. Такой медальный урожай позволил украинской команде сразу же захватить лидерство в медальном зачете.

Церемония открытия Паралимпиады-2022 состоялась вчера, 4 марта. Паралимпийские игры в Пекине пройдут до 13 марта.

Четыре года назад в Пхенчхане украинцы завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная заняла шестое общекомандное место в медальном зачете.

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