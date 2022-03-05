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В Ровно во время войны люди продолжают жениться

05.03.2022

В Ровно во время войны люди продолжают жениться. Только с пятницы в Ровенском ЗАГСе зарегистрировали 25 браков. Делают это в условиях военного положения в необычной форме.

Без смокинга, свадебного платья и помпезности Виталий и Виктория шли регистрировать брак. На входе в Ровенский ЗАГС их встречали друзья. Ровенский ЗАГС работает в обычном режиме. Электронного реестра в нынче нет. Процедура регистрации тоже необычна: запускают каждую пару поочередно. С пятницы здесь зарегистрировали 25 браков, 24 родившихся ребенка. Подавали даже одно заявление на развод. Учреждение постоянно выдает также информационные справки.

Пока Виталий и Виктория регистрировали брак, в городе объявили воздушную тревогу. По ее окончании молодожены уже вышли в статусе мужа и жены официально.

Супруги подали заявление несколько месяцев назад. Это событие не считают свадьбой. Муж и жена подчеркивают: в нынешних условиях главное ― победа.

В немного необычном стиле, без стандартных свадебных атрибутов, в Ровно родилась новая семья. Впрочем, пышных празднований не было из-за войны.

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