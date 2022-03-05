В Киеве по законам военного положения поженились полицейский с журналисткой

На днях в Киеве, который защищается от обстрелов российских оккупантов, поженились начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля и генеральный продюсер информационного вещания Суспільного мовлення Ангелина Карякина.

«В это нелегкое для страны время мы должны приспосабливаться к этим дурацким обстоятельствам, которые вокруг нас. Ракеты, бомбы, арта, танки, кровь и смерть. И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле! Поэтому по законам военного положения я как командир подразделения засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Ангелины Карякиной! Документ, подпись, печать ― предоставляю! Поздравляю, друзья, будьте счастливы! И пройдите всю войну и останьтесь живы! Люблю вас. Держим строй!» ― отметил начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции, полковник полиции Евгений Жуков, засвидетельствовавший факт заключения брака.

«Украина, за которую мы воюем, ― это ЦАПы и ЗАГСы, которые предоставляют админуслуги посреди войны. К примеру, оперативно регистрируют брак журналистки и полицейского, чтобы отпустить их дальше работать. Украина, за которую мы воюем, ― это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения, как командир полицейского, берет и засвидетельствует брак, устраивая 5-минутный праздник посреди войны», ― написала Ангелина Карякина в Facebook.

Она также поблагодарила людей, которые помогли в закрытом городе найти обручальные кольца и свадебный букет.

«Это замечательные люди, угостившие шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских. Любовь», ― отметила невеста.

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