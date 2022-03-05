В Ровенской области поженилась пара военных
05.03.2022
В Ровенской области в забаррикадированном горсовете поженилась пара военнослужащих из города Сарны. Об этом сообщает Национальная Гвардия в Facebook.
«Пока украинцы исполнены любви друг к другу и своей стране, пока в них горит ненависть к войне ― до тех пор будем сражаться!
Вчера в Ровенской области без белого платья, друзей, родителей, но с нежным букетом невесты поженились двое нацгвардейцев», ― пишут они.
Молодожены Александр и Олеся поженились на 7-й день войны.
Они дали клятву, обнялись и пошли дальше защищать Украину, добавляют в Нацгвардии.
Сарненский горсовет также опубликовал видео с церемонии в Facebook.
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