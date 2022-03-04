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Как уснуть в условиях тревоги?

04.03.2022

С началом военной агрессии россии многие украинцы переживают состояние непрекращающейся тревоги и страха. И в таких условиях крайне сложно уснуть. Тем не менее, здоровый сон очень важен для каждого. Как же уснуть, если постоянно испытываешь тревогу? Узнайте далее.

Как уснуть в условиях тревоги?

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В условиях войны многие украинцы имеют проблемы со сном. И это плохо сказывается на общем состоянии организма. Психолог Виктория Горбунова знает, как решить проблему со сном, и рекомендует делать следующее:

  • Оборудуйте место для сна в самом безопасном доступном укрытии.
  • Подготовьте теплые вещи: спальные мешки, одеяла, теплую одежду. Детям также важно иметь рядом свои игрушки.
  • Постарайтесь создать условия максимальной звукоизоляции. Используйте беруши, можно обмотать голову шарфом, надеть шапку, сделать углубление из одежды и одеял.
  • Обнимайтесь. Это поможет согреться, немного снизит тревогу и выровняет сердцебиение. Детей гладьте по спине, голове, прижимайте к себе, укачивайте и пойте колыбельные.
  • Ограничьте поток новостей. Выберите два или три достоверных источника и проверяйте информацию только в фиксированные периоды времени.
  • Используйте для сна все возможные времена суток. Старайтесь уснуть не только ночью, но и в любые доступные часовые промежутки днем.

Источник: телеграм-канал «Психологическая поддержка»

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