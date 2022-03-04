Как помочь человеку во время шоковой психологической травмы

В Украине девятый день регулярная российская армия обстреливает из артиллерии школы, больницы, жилые дома и роддомы. Украинцы прячутся в убежищах, но кроме физических травм такая ситуация может спровоцировать психические травмы. В результате страшных событий может развиться ШПТ. Как помочь человеку с шоковой психологической травмой ― объяснил психолог Дмитрий Карпачев.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев в своем Instagram дал краткую инструкцию, как помочь человеку рядом, если у него признаки шоковой психологической травмы.

«ШПТ может возникнуть как у участников, так и у тех, на чьих глазах произошла психотравмирующая ситуация», ― отмечает Карпачев.

ПРИЗНАКИ ШПТ

Во время шока человек впадает в ступор, выглядит дезориентированным и беспомощным.

ШАГИ ПОМОЩИ ПРИ ШОКОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Установление контакта

Задача: убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.

Что делать: обратитесь к нему, например: «Кивни, если ты меня слышишь», «Я Дима, как тебя зовут?», «Я сейчас сожму твою руку, сожми в ответ мою».

Поддержка

Задача: показать человеку, что он не один, что он справится и вы ему в этом поможете.

Что делать: скажите ему: «Я здесь, я рядом», «Ты молодец», «Мы вместе».

Рационализация

Задача: переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.

Что делать: спросите у него, обратившись по имени, которое вы узнали на шаге 1, такие вещи:

дату рождения;

адрес проживания;

фамилию;

какой сегодня день;

что произошло;

с кем ты был.

Связь с реальностью

Задача: Снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное положение дел и действия, которые необходимо сделать.

Что делать: скажите ему, например: «Рядом взорвался снаряд», «Ты жив», «Сейчас нам надо встать и идти в укрытие».

Активация автономности.

Задача: вернуть способность заботиться о себе самостоятельно.

Что делать: важно не делать то, что человек может сделать сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, другими словами, не просите, а приказывайте. Например: «Налей себе воды и выпей», «Возьми ребенка за руку», «Застегни куртку».

«Эти шаги помогут человеку постепенно вернуться к обычному состоянию», ― резюмировал Карпачев.

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