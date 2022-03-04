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Список стран, сделавших бесплатным железнодорожный проезд для украинцев

04.03.2022

С 24 февраля россия беспринципно бомбит города Украины, обстреливает ракетами больницы, школы и роддома. Украинские мужчины и женщины стали к оружию, пошли волонтерить, а также помогают женщинам, детям и пожилым людям эвакуироваться из опасных мест. Страны Европы гостеприимно помогают украинским беженцам. Где работает бесплатный железнодорожный проезд для украинцев и какие правила следует соблюдать в Европе ― читайте в материале.

Список стран, сделавших бесплатным железнодорожный проезд для украинцев

Для того чтобы воспользоваться предложением, в большинстве стран достаточно предъявить украинский паспорт. На границе с Украиной со стороны Европы уже дежурят волонтеры, которые могут бесплатно помочь уехать в города, принимающие беженцев. Также доехать до места назначения можно по железной дороге. Где это можно делать бесплатно, пишет платформа «Добрые соседи».

Список стран с бесплатным проездом для украинцев

  • Австрия

Проезд в муниципальном транспорте Вены тоже бесплатный.

  • Бельгия

Бесплатный проезд поездами SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами.

Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB для получения специального билета. Для проезда на скоростных поездах Eurostar ― к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels-Midi.

  • Венгрия

Бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории Венгрии.

  • Грузия

Бесплатный проезд по всем маршрутам.

  • Германия

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutche Bahn бесплатно перевозит украинских беженцев всеми поездами дальнего сообщения из Польши в Германию.

  • Нидерланды

Бесплатный дневной билет на 24 часа на любой поезд.

  • Польша

Бесплатные внутренние перевозки осуществляются 2 классом в поездах категории эконом TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой пассажирам нужно получить бесплатный билет на кассе или у кондуктора.

  • Словакия

Бесплатно возят железнодорожная компания Словацкой Республики (ZSSK) и автобусный перевозчик Slovak Lines.

  • Финляндия

Финский железнодорожный перевозчик.

  • Франция

Бесплатный проезд на поездах SNFC.

  • Чехия

Leo Express и CD. Кстати, CD еще и выполняет гуманитарные рейсы от польско-украинской и словацко-украинской границ в Чехию.

Европейская комиссия уже официально объявила, что директива о временной защите будет действовать в течение 90 дней. Этот срок будет продлен (до 3 лет).

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