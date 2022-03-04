Что должно быть в аптечке для бомбоубежища или эвакуации ― Минздрав

24 февраля россия открыто совершила нападение на территории Украины и коварно обстреливает из артиллерии и авиации гражданские объекты ― дома, больницы, роддомы, школы, детские дома и садики. Во всех городах раздается тревога ― призыв спуститься в укрытия. Кто-то пытается защититься от нападений в статусе беженца, кто-то борется на передовой. Министерство здравоохранения дало рекомендации, что должно быть в «тревожной аптечке» на случай чрезвычайной ситуации ― для бомбоубежища, переезда или эвакуации.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует укомплектовать содержимое вашего набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.

«В любой чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие. Залог вашего покоя ― готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться ― одно из звеньев такой готовности.

Чуть ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д. Едва ли не в каждом доме есть термометр и бинты», ― напомнили в Минздраве.

Ниже публикуем рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.

Что взять в аптечку на случай чрезвычайной ситуации

Перчатки нестерильные.

Атравматические ножницы.

Бинт марлевый стерильный и нестерильный.

Бинт эластичный.

Гидрогелевая противоожоговая повязка.

Термоодеяло на полиэтиленовой основе.

Термометр не ртутный.

Пакет перевязочный индивидуальный стерильный типа «израильский бандаж».

Пленка, клапан для проведения искусственной вентиляции легких.

Гипотермический пакет.

Повязка «щиток» на глаз.

Пластырь бактерицидный разных размеров.

Лейкопластырь на нетканой основе.

Салфетки стерильные марлевые.

Косынка медицинская для иммобилизационных повязок.

Гормональная мазь.

Антисептик на водной и спиртовой основе.

Обезболивающие и жаропонижающие средства.

Энтеросорбент.

Таблетки для обеззараживания воды.

Скотч армированный.

Маркер для нанесения информации водостойкий.

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