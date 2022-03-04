Что должно быть в аптечке для бомбоубежища или эвакуации ― Минздрав
24 февраля россия открыто совершила нападение на территории Украины и коварно обстреливает из артиллерии и авиации гражданские объекты ― дома, больницы, роддомы, школы, детские дома и садики. Во всех городах раздается тревога ― призыв спуститься в укрытия. Кто-то пытается защититься от нападений в статусе беженца, кто-то борется на передовой. Министерство здравоохранения дало рекомендации, что должно быть в «тревожной аптечке» на случай чрезвычайной ситуации ― для бомбоубежища, переезда или эвакуации.
Министерство здравоохранения Украины рекомендует укомплектовать содержимое вашего набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.
«В любой чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие. Залог вашего покоя ― готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться ― одно из звеньев такой готовности.
Чуть ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д. Едва ли не в каждом доме есть термометр и бинты», ― напомнили в Минздраве.
Ниже публикуем рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.
Что взять в аптечку на случай чрезвычайной ситуации
- Перчатки нестерильные.
- Атравматические ножницы.
- Бинт марлевый стерильный и нестерильный.
- Бинт эластичный.
- Гидрогелевая противоожоговая повязка.
- Термоодеяло на полиэтиленовой основе.
- Термометр не ртутный.
- Пакет перевязочный индивидуальный стерильный типа «израильский бандаж».
- Пленка, клапан для проведения искусственной вентиляции легких.
- Гипотермический пакет.
- Повязка «щиток» на глаз.
- Пластырь бактерицидный разных размеров.
- Лейкопластырь на нетканой основе.
- Салфетки стерильные марлевые.
- Косынка медицинская для иммобилизационных повязок.
- Гормональная мазь.
- Антисептик на водной и спиртовой основе.
- Обезболивающие и жаропонижающие средства.
- Энтеросорбент.
- Таблетки для обеззараживания воды.
- Скотч армированный.
- Маркер для нанесения информации водостойкий.