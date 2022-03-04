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Что должно быть в аптечке для бомбоубежища или эвакуации ― Минздрав

04.03.2022

24 февраля россия открыто совершила нападение на территории Украины и коварно обстреливает из артиллерии и авиации гражданские объекты ― дома, больницы, роддомы, школы, детские дома и садики. Во всех городах раздается тревога ― призыв спуститься в укрытия. Кто-то пытается защититься от нападений в статусе беженца, кто-то борется на передовой. Министерство здравоохранения дало рекомендации, что должно быть в «тревожной аптечке» на случай чрезвычайной ситуации ― для бомбоубежища, переезда или эвакуации.

Что должно быть в аптечке для бомбоубежища или эвакуации

Министерство здравоохранения Украины рекомендует укомплектовать содержимое вашего набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.

«В любой чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие. Залог вашего покоя ― готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться ― одно из звеньев такой готовности.

Чуть ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т.д. Едва ли не в каждом доме есть термометр и бинты», ― напомнили в Минздраве.

Ниже публикуем рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.

Что взять в аптечку на случай чрезвычайной ситуации

  • Перчатки нестерильные.
  • Атравматические ножницы.
  • Бинт марлевый стерильный и нестерильный.
  • Бинт эластичный.
  • Гидрогелевая противоожоговая повязка.
  • Термоодеяло на полиэтиленовой основе.
  • Термометр не ртутный.
  • Пакет перевязочный индивидуальный стерильный типа «израильский бандаж».
  • Пленка, клапан для проведения искусственной вентиляции легких.
  • Гипотермический пакет.
  • Повязка «щиток» на глаз.
  • Пластырь бактерицидный разных размеров.
  • Лейкопластырь на нетканой основе.
  • Салфетки стерильные марлевые.
  • Косынка медицинская для иммобилизационных повязок.
  • Гормональная мазь.
  • Антисептик на водной и спиртовой основе.
  • Обезболивающие и жаропонижающие средства.
  • Энтеросорбент.
  • Таблетки для обеззараживания воды.
  • Скотч армированный.
  • Маркер для нанесения информации водостойкий.

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