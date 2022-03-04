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Мария Машкова обратилась к россиянам: Это не спецоперация, это настоящая война

04.03.2022

Звезда «Крепостной» Мария Машкова не боится открыто поддерживать Украину. Актриса сравнивает путина с деспотом сталиным и просит россиян остановить войну. 

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Актриса российского происхождения Мария Машкова открыто осуждает нападение россии на Украину и поддерживает наш народ.

«В эти минуты моих друзей и родственников в Украине бомбит моя страна Россия. Это не спецоперация. Это настоящая война. Я вижу это не по телевизору, я слышу звуки войны, говоря по телефону с людьми», ― написала Мария на своей странице в Instagram.

Звезда «Крепостной» не боится критиковать кремлевскую власть и сравнивать путина с еще одним кровавым русским диктатором ― сталиным.

«А дальше… если будет это дальше… Вновь послушаем доклад “О культе личности и его последствиях”. И попробуем, чтобы он был не на закрытом заседании в этот раз. И попробуем чуть лучше и честнее, чем 25 февраля 1956 года», ― выразила мнение Мария.

Кроме того, актриса отчаянно просит россиян остановить войну и прекратить убийства.  

«Мое сердце с моим русским народом. Я не знаю, как мы будем жить дальше. Моя душа с народом украинским. Мою душу сейчас бомбят. Остановитесь. Я умоляю», ― призвала Мария.

Здравый смысл всегда побеждает! Слава Украине!

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