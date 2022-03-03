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Какую еду взять с собой в убежище?

03.03.2022

После нападения россии на Украину, наверное, не осталось украинцев, которым не приходилось прятаться от обстрелов в бомбоубежище. А так как пребывание под землей может продолжаться длительное время, важно взять с собой подходящее питание. Какую же еду стоит брать в убежище? Читайте далее.

Какую еду взять с собой в убежище?

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В убежище очень важно иметь при себе еду и воду. При этом продукты питания должны быть калорийными, энергетически и питательно плотными, а также длительного хранения.

Такой едой могут быть:

  • орехи;
  • семечки;
  • хлебцы;
  • сухофрукты;
  • протеиновые батончики;
  • консервы;
  • готовые концентраты (например, суп или каша высушенная, которую нужно просто залить кипятком);
  • вермишель быстрого приготовления;
  • сухие снеки, готовые к употреблению (например, сушенный бекон или соевые кусочки).

Также можно взять с собой БАДы ― магний и витамины группы В или В6. Они поддерживают нервную систему и помогают при стрессе.

Ну, и само собой, очень важно взять питьевую воду в достаточном количестве!

Источник: Нутрициолог Ольга Анищенко

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