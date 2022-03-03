Какую еду взять с собой в убежище?
После нападения россии на Украину, наверное, не осталось украинцев, которым не приходилось прятаться от обстрелов в бомбоубежище. А так как пребывание под землей может продолжаться длительное время, важно взять с собой подходящее питание. Какую же еду стоит брать в убежище? Читайте далее.
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В убежище очень важно иметь при себе еду и воду. При этом продукты питания должны быть калорийными, энергетически и питательно плотными, а также длительного хранения.
Такой едой могут быть:
- орехи;
- семечки;
- хлебцы;
- сухофрукты;
- протеиновые батончики;
- консервы;
- готовые концентраты (например, суп или каша высушенная, которую нужно просто залить кипятком);
- вермишель быстрого приготовления;
- сухие снеки, готовые к употреблению (например, сушенный бекон или соевые кусочки).
Также можно взять с собой БАДы ― магний и витамины группы В или В6. Они поддерживают нервную систему и помогают при стрессе.
Ну, и само собой, очень важно взять питьевую воду в достаточном количестве!
Источник: Нутрициолог Ольга Анищенко
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