С 24 февраля россия пытается захватить Украину и использует артиллерию против мирного населения. В результате обстрелов можно получить ожоги, политравмы, психологические травмы. Как помочь человеку, который пострадал и мог получить травмы, ― сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Если на ваших глазах произошла трагедия и вы знаете, что кто-то из пострадавших нуждается в срочной медицинской помощи, есть несколько простых вещей, которые могут спасти человеку жизнь, пока профессиональные медики прибудут на место. Министерство здравоохранения Украины озвучило порядок действий в подобных случаях.

Оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Собственная безопасность ― приоритет. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место. Оцените его состояние. Проверьте, дышит ли он и в сознании ли. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить, в сознании он или нет. Не нажимайте на части тела раненого, чтобы определить его состояние. Нормальное дыхание ― это не менее 2―3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек). Выдохом считается подъем и опускание живота. Если пострадавший в сознании, то необходимости проверять пульс и дыхание сразу нет. Обратитесь за номерами экстренных служб в вашем городе ― «103» или их аналогами (ДСНС, ТерО, волонтеры) Остановите критические (артериальные или венозные) кровотечения. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут, турникет или давящую повязку. Накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет максимально выше места кровотечения на конечности пострадавшего. Правильно наложенный кровоостанавливающий жуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено. Также необходимо зафиксировать время его наложения. При отсутствии средств для остановки кровотечения давите на рану. Важно: НЕ прекращайте давить на рану до приезда медиков или наложения кровоостанавливающего жгута/турникета. В зависимости от вида кровотечения прекращение давления на рану может стать смертельным для человека. Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей. Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились жизненные признаки, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Для СЛР уложите пострадавшего на спину, закиньте голову назад. Нажимайте посредине грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5―6 см. Частота нажатия ― около 100―120 в минуту. Держите раненого в стабильном боковом положении до приезда медиков. Не оставляйте пострадавшего одного. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.

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