Как оказать первую домедицинскую помощь при термических ожогах
Восьмой день российская артиллерия бьет по украинским городам, неся смерть и ранения мирным гражданам. Спутником артобстрелов, к сожалению, являются пожары. Какие правила поведения и оказания медицинской помощи при термических ожогах ― сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Существует несколько простых правил домедицинской помощи при термических ожогах, знание которых поможет правильно оказать адекватную первую помощь себе или своим близким. Следует записать, сохранить и запомнить самые главные правила!
Виды термических ожогов
Ожоги могут быть 4-х степеней, в зависимости от объема и глубины полученных повреждений:
- I степень ― повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог сопровождается покраснением, отеком, чувством жжения. Может быть локальное повышение температуры тела, умеренная боль.
- II степень ― разрушаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог сопровождается появлением волдырей, наполненных жидкостью.
- III степень ― кожные покровы повреждаются глубоко. Иногда страдает подкожная клетчатка. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может иметь темный и даже черный цвет. При ожогах может быть сухой струп.
- IV степень ― кожа обугливается, страдают мышцы и даже кости. Характерна нестерпимая боль. Рана покрывается темно-серым струпом из-за некроза тканей.
Что делать при получении термических ожогов
- Остановите контакт с источником ожога, снимите горячую или обгоревшую одежду.
- Уберите украшения, тесные вещи, находящиеся вблизи ожога.
- Но НЕ трогайте вещи, которые прилипли к пораженной коже.
- Обработайте рану холодной водой или водой комнатной температуры.
Охлаждение эффективно, если длится до 20 мин. в течение первых 3 часов после поражения. Не пострадавшие участки нужно оставлять сухими и теплыми.
Нельзя охлаждать, если температура тела упала до 35 ºС.
- Если есть в аптечке противоожоговая повязка, лучше воспользоваться именно ею. Она охлаждает место ожога, уменьшает вероятность возникновения ожоговых волдырей, защищает рану от механических повреждений и инфицирования. Такая повязка не прилипает к ране и не травмирует ее, обеспечивает в ране среду с постоянной влажностью и температурой, способна поглощать большой объем выделений. Необходимо снять верхнюю защитную плёнку с одной стороны повязки, приложить ею к ране, затем снять с другой стороны, зафиксировать бинтом или лейкопластырем на коже.
- При отсутствии специальной противоожоговой повязки прикройте рану стерильной повязкой из марли.
- Дайте потерпевшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания.
- Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, ибупрофен или парацетамол, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности.
Отпимальная поза для человека с ожогом лица или глаз ― сидячая. Это поможет уменьшить отек. Кроме того, ожоги лица, особенно полученные в закрытых пространствах, могут сочетаться с поражением дыхательных путей.
Насыщение крови кислородом и поражение дыхательных путей
Будет хорошо, если при наличии пульсоксиметра вы сможете контролировать насыщение крови кислородом (сатурацию) пострадавшего и сообщить о ней врачам.
Позвоните 103, если ожог поверхности тела у взрослого 10% и более, а у ребенка ― 5%, или если ожогу сопутствует травма. Также за экстренной медицинской помощью следует немедленно обращаться при ожогах дыхательных путей и органа зрения.
Обращаем внимание, что пациенты с большой площадью ожогов особенно склонны к переохлаждению. В таком случае необходимо предотвратить потерю тепла организмом, согреть пострадавшего, накрыть одеялом, теплой одеждой и т.д.
Чего нельзя делать при термических ожогах
- НЕ используйте для охлаждения лед, это категорически запрещено. Он может вызвать гипотермию (патологическое состояние, развивающееся при снижении внутренней температуры человека ниже 35 ºС).
- Нельзя использовать масло, сок алоэ, муку, продукты животного происхождения и т.п.
- НЕ используйте какие-либо мази/гели до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.
- НЕ прокалывайте волдыри в случае их появления. Если волдыри разорвались, наложите чистую, стерильную повязку.
- НЕ используйте препараты, содержащие спирт. Иначе ожог может усилиться.
Обращаем внимание, что уровень интенсивности боли не всегда связан с тем, насколько сильный ожог. Иногда очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.