Как оказать первую домедицинскую помощь при термических ожогах

Восьмой день российская артиллерия бьет по украинским городам, неся смерть и ранения мирным гражданам. Спутником артобстрелов, к сожалению, являются пожары. Какие правила поведения и оказания медицинской помощи при термических ожогах ― сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Существует несколько простых правил домедицинской помощи при термических ожогах, знание которых поможет правильно оказать адекватную первую помощь себе или своим близким. Следует записать, сохранить и запомнить самые главные правила!

Виды термических ожогов

Ожоги могут быть 4-х степеней, в зависимости от объема и глубины полученных повреждений:

I степень ― повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог сопровождается покраснением, отеком, чувством жжения. Может быть локальное повышение температуры тела, умеренная боль.

II степень ― разрушаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог сопровождается появлением волдырей, наполненных жидкостью.

III степень ― кожные покровы повреждаются глубоко. Иногда страдает подкожная клетчатка. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может иметь темный и даже черный цвет. При ожогах может быть сухой струп.

IV степень ― кожа обугливается, страдают мышцы и даже кости. Характерна нестерпимая боль. Рана покрывается темно-серым струпом из-за некроза тканей.

Что делать при получении термических ожогов

Остановите контакт с источником ожога, снимите горячую или обгоревшую одежду.

Уберите украшения, тесные вещи, находящиеся вблизи ожога.

Но НЕ трогайте вещи, которые прилипли к пораженной коже.

Обработайте рану холодной водой или водой комнатной температуры.

Охлаждение эффективно, если длится до 20 мин. в течение первых 3 часов после поражения. Не пострадавшие участки нужно оставлять сухими и теплыми.

Нельзя охлаждать, если температура тела упала до 35 ºС.

Если есть в аптечке противоожоговая повязка, лучше воспользоваться именно ею. Она охлаждает место ожога, уменьшает вероятность возникновения ожоговых волдырей, защищает рану от механических повреждений и инфицирования. Такая повязка не прилипает к ране и не травмирует ее, обеспечивает в ране среду с постоянной влажностью и температурой, способна поглощать большой объем выделений. Необходимо снять верхнюю защитную плёнку с одной стороны повязки, приложить ею к ране, затем снять с другой стороны, зафиксировать бинтом или лейкопластырем на коже.

При отсутствии специальной противоожоговой повязки прикройте рану стерильной повязкой из марли.

Дайте потерпевшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания.

Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, ибупрофен или парацетамол, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности.

Отпимальная поза для человека с ожогом лица или глаз ― сидячая. Это поможет уменьшить отек. Кроме того, ожоги лица, особенно полученные в закрытых пространствах, могут сочетаться с поражением дыхательных путей.

Насыщение крови кислородом и поражение дыхательных путей

Будет хорошо, если при наличии пульсоксиметра вы сможете контролировать насыщение крови кислородом (сатурацию) пострадавшего и сообщить о ней врачам.

Позвоните 103, если ожог поверхности тела у взрослого 10% и более, а у ребенка ― 5%, или если ожогу сопутствует травма. Также за экстренной медицинской помощью следует немедленно обращаться при ожогах дыхательных путей и органа зрения.

Обращаем внимание, что пациенты с большой площадью ожогов особенно склонны к переохлаждению. В таком случае необходимо предотвратить потерю тепла организмом, согреть пострадавшего, накрыть одеялом, теплой одеждой и т.д.

Чего нельзя делать при термических ожогах

НЕ используйте для охлаждения лед, это категорически запрещено. Он может вызвать гипотермию (патологическое состояние, развивающееся при снижении внутренней температуры человека ниже 35 ºС).

Нельзя использовать масло, сок алоэ, муку, продукты животного происхождения и т.п.

НЕ используйте какие-либо мази/гели до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

НЕ прокалывайте волдыри в случае их появления. Если волдыри разорвались, наложите чистую, стерильную повязку.

НЕ используйте препараты, содержащие спирт. Иначе ожог может усилиться.

Обращаем внимание, что уровень интенсивности боли не всегда связан с тем, насколько сильный ожог. Иногда очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.

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