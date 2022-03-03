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Что делать в случае аварии на сети газообеспечения ― рекомендации Минздрава

03.03.2022

Россия развернула на нашей территории террористические действия против Украины. Действия оккупантов непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.

Инфографика подскажет, как поступать в случае аварии на сети газоснабжения.

Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:

112 ― единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)

101 ― пожарная служба

102 ― полиция

103 ― скорая медицинская помощь

104 ― аварийная служба газовой сети

0 800 501 482 ― телефон доверия СБУ

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