Что делать в случае аварии на сети газообеспечения ― рекомендации Минздрава
03.03.2022
Россия развернула на нашей территории террористические действия против Украины. Действия оккупантов непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.
Инфографика подскажет, как поступать в случае аварии на сети газоснабжения.
Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:
112 ― единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
101 ― пожарная служба
102 ― полиция
103 ― скорая медицинская помощь
104 ― аварийная служба газовой сети
0 800 501 482 ― телефон доверия СБУ
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