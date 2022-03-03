С 24 февраля россия открыто ввела войска на территорию Украины. Мужчины и женщины массово встали на защиту Родины, волонтерят, заботятся о беженцах из наиболее опасных районов боевых действий. Однако даже для самых выносливых есть опасность пережить паническую атаку. Как справляться с панической атакой ― объяснила психолог Светлана Ройз.

Это не стыдно ― пережить паническую атаку. И это может произойти с кем угодно. Важно знать, как действовать в таком состоянии, и быстро прийти в себя. Светлана Ройз описала основные действия, которые помогут сделать это быстро.

«Необязательно делать все эти действия ― достаточно выбрать наиболее подходящие для вас», ― подчеркнула психолог.

Положите руку на живот, примерно на 3 пальца ниже солнечного сплетения, и постучите по этому месту.

Потрите кончик носа.

Надавите несильно на глазные яблоки с двух сторон.

Если есть, где лечь, лягте на спину и сделайте движения ногами ― как велосипедные.

Сконцентрируйтесь на дыхании: одну руку сложите лодочкой и накройте ею губы, другую руку положите на живот. Выдох ― рука идет вниз к груди, вдох ― рука поднимается ко рту.

Помогает еще вода с содой: стакан горячей воды и одна чайная ложка соды. Сделайте один-два глотка ― больше не надо.

Смазывайте губы, ополосните рот водой.

Высуньте как можно дальше язык ― будто пытаясь коснуться грудной клетки.

Посмотрите вправо, не поворачивая головы, ― как можно дальше в течение 15―20 секунд, затем переведите взгляд прямо, затем посмотрите влево ― как можно дальше, затем снова прямо.

Разотрите тело.

Точка паники находится между безымянным пальцем и мизинцем ― разотрите эту точку.

Положите руки на ребра, почувствуйте, как они при дыхании расширяются, поднимаются.

Разотрите руки, приложите к спине на уровне почек.

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