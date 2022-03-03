Украинская актриса Ксения Мишина призвала россиян выходить на площади в своих городах и рассказывать правду. Подробности ― далее в материале.

«Я знаю, почти у каждого из нас есть родственники или друзья в России. У меня тоже есть, и среди подписчиков также много россиян. Кто-то пишет нам слова поддержки, кто-то шлёт проклятия, и это все пока только слова. Россиянам уже отключают интернет и соцсети, но все еще работает мобильная связь. Давайте сделаем телефонный звонок своему другу, который живет в России, чтобы рассказать правду, рассказать о личном опыте войны! Если каждый из нас сделает хотя бы один звонок, их уже будет 40 миллионов».

Мишина отметила, что война забирает у русских право на нормальную жизнь в своей стране.

«Россияне, пока вам кажется, что война пришла только к нам. И да, она пришла и уносит жизни тысяч людей, оставляя за собой выжженное, безжизненное пространство. Но к вам она тоже уже пришла! Только сейчас эта война своими невидимыми щупальцами забирает у вас право на нормальную жизнь в своей же стране. Эта война будет нести ужасные экономические последствия:

– сокращения, потеря работы;

– дефицит всего;

– обесценивание рубля, долги;

– гонение просто за то, что ты русский.

А ещё хуже, то, что совсем скоро и к вам придет настоящая война и всеобщая мобилизация».

Холостячка призвала русских жителей выходить на поддержку Украины в своих городах.

«Когда ваших братьев, мужей и сыновей начнут забирать на фронт, тогда будет уже очень поздно! Пришло время выйти на площади ваших городов! Вы боитесь путина и репрессий? Я понимаю. Но сейчас вся армия ― в Украине! Выходите на улицу! Это реальный шанс остановить войну, которая сломает вашу и нашу жизнь. Будни в 19:00, выходные в 14:00 ― выходите на площади ваших городов!».

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