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5 способов помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время войны

03.03.2022

Во время войны очень важно не поддаваться панике и сохранять спокойствие. О том, как побороть стресс у детей, мы писали здесь. Но актуальным остается вопрос ― как же помочь справиться с тревожностью пожилым людям? Узнайте 5 способов для этого ― далее.

Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью во время войны

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  1. Поддерживайте постоянную связь. Если вы живете в разных городах и не можете встречаться с близкими физически, следует звонить пожилым членам семьи утром и вечером. Во время разговоров старайтесь быть спокойными, чтобы не передавать свою тревожность. Также следует давать трубку детям и внукам. Не лишним будет и договориться о времени, когда вы созваниваетесь.
  2. Проговорите конкретный план действий в случае кризисной ситуации по пунктам ― от документов до точки сбора. Такая последовательность и ясность успокоят пожилых людей.
  3. Заботьтесь о здоровье своих пожилых родственников. Спросите, все ли лекарства они имеют, какое у них самочувствие и т.д. В случае необходимости помогайте с приобретением медикаментов.
  4. Обсуждайте, сколько, где именно и какие новости смотреть и слушать. Вместе выберите одно или несколько СМИ, которым вы доверяете, и позаботьтесь, чтобы ваши родные не стали жертвами фейков.
  5. Чаще обнимайте родных. Переоценить важность прикосновений просто невозможно, и сейчас они нужны как никогда.

Помогайте пожилым людям. И помните, что в единении ― наша сила.

Источник: Психолог Лейла Гасанова

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