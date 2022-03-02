Если чувствуете вину за то, что вы не на своем месте

После подлого нападения России на Украину 24 февраля украинцы по-разному переносят стрессовую для них ситуацию войны и эвакуации. Кто-то защищает Украину с оружием в руках, кто-то стал волонтером, кто-то борется на информационном фронте. Кто-то был вынужден бросить работу, чтобы заботиться о близких. Что делать, если вы испытываете чувство вины за то, что вы «не на месте» ― советует психолог Светлана Ройз.

«Теперь все воины на своем месте. Если вы в безопасности, если ваши дети и родители в безопасности, ― это прекрасно. Вы можете именно там, где сейчас находитесь, делать то, что можете», ― пишет Светлана в Facebook.

Именно сейчас в Украине открыли ВКонтакте ― чтобы мы могли рассказать правду всем неинформированным и одурманенным российской пропагандой, всем, кто не верит в войну, не просто рассказать ― показать кадры. Вы знаете, что делать. Идите и размещайте повсюду фото и видео. И постите сайт, где они могут отыскать своих мертвецов, и телеграмм-каналы с правдивой информацией.

После публикации фото в ВК блокируют аккаунт и начинают ddos-​​атаку на номер, на который аккаунт зарегистрирован.

Для ее прекращения: через 10 минут после начала атаки отключаете симку в настройках смартфона и блокируете все номера, с которых приходят смс. В телеграмме установите двухэтапную аутентификацию.

Также можно:

блокировать сайты, создавать ddos-атаки;

собрать детей и читать им, играть, обучать, дать родителям хоть немного времени на отдых;

помогать тем, кто рядом;

помогать территориальной обороне вашего города или общины;

готовить, присоединиться к волонтерам;

молиться, медитировать, делать то, во что вы верите;

перечислять деньги волонтерам и ВСУ;

заботиться, писать слова поддержки вашим друзьям ― вы знаете, это так важно, всем необходима поддержка;

в вашем городе, в вашем доме есть одинокие старики ― позаботьтесь о них;

есть приюты для животных, где помощь также не будет лишней.

«У вас нет времени на чувство вины. Вы должны быть в безопасности, чтобы вернуться и восстанавливать Страну», ― объяснила психолог.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.