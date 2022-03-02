Упражнения для детей и взрослых, которые помогут побороть стресс

После коварного нападения россии на Украину 24 февраля украинцы по-разному переносят стрессовую для них ситуацию войны и эвакуации. Кто-то защищает Украину с оружием в руках, кто-то стал волонтером, и все заботятся о своих семьях. Однако стресс все равно накапливается. Как избавиться от стресса и куда направить энергию, чтобы войти в состояние покоя, ― рассказала психолог Светлана Ройз.

Эксперт Светлана Ройз опубликовала в своем Facebook материал, где подробно описывает физические упражнения, которые помогут вернуть спокойствие и сосредоточенность в условиях войны с россией.

«Телесные утренние игры для детей важны в любое время ― детям и взрослым, но утром именно сейчас они просто необходимы. От нашей “телесности” сейчас будет зависеть, как мы справимся с эмоциональной нагрузкой, травмированием», ― отмечает психолог.

Упражнения, которые помогут побороть стресс

Доброе утро, носик! Доброе утро, щечки! Доброе утро, ушки! Доброе утро, шейка! Доброе утро, плечики и т. д. ― касаемся разных частей тела, произнося слова (возможно, целуя). Надо пройтись по всему телу.

Лепка ― разминать тело, как тесто или пластилин.

Колобок : сначала «засыпать» муки ― пройтись легкими движениями по всему телу, затем «налить» воды ― гладящие движения; месим тесто, а потом делаем колобок ― ребенок сидит, обняв себя руками, а мы его «печем» ― обнимаем за спинку; раскрываем руки ― колобок «выпекся».

Поцелуи ― квадратный, треугольный, овальный; целовать лобик или щечку множеством поцелуев так, чтобы их последовательность образовала форму.

Какого цвета поцелуй (есть прекрасная книга «Какого цвета поцелуй») ― например, я тебя сейчас целую желтым поцелуем, малиновым, радужным и т.д.

Колыбелька ― сесть за ребенком, обнимая его за спинку, можно покачаться.

Обнимашки ― обними меня, сильнее чем я.

Кенгуру ― ребенок садится животиком к нашему животику и крепко обнимает.

Назначить ребенка главным по счету объятий.

«Дед-дед, где ты там, не морозь (щечки, носик, попу, животик, ножки…) нам» ― взрослый произносит слова и касается какой-то своей части тела, дети называют ее и тоже касаются. Нужно пройтись по всему телу.

Коврик ― простучать себя, все тело, как коврик.

Орангутан ― стучать себя по грудной клетке с криком «Я-я-я-я», как обезьяна.

Прикосновения ― касаться друг друга «разными прикосновениями»: как зайчик, как змея, как лиса хвостиком.

Снеговик ― «лепим» из тела ребенка снеговика: просим напрячь все мышцы, словно он замерз, а потом «греем солнышком» («А теперь вышло солнышко, и снеговик тает») и ребенок расслабляется.

Очистка ― солнышко или вода проходит (с нашими касаниями) по телу сверху вниз ― и смывает, осветляет все, что напрягает, пугает, мешает.

Рисовать на животе, спине разные буквы или простые формы, а ребенок должен угадать, что это.

Домик . Ты ― домик. Это у тебя пол (ножки), стены (проходим по всему телу прикосновениями), крыша ― головка. Ты в домике (можно положить руку на сердце).

Цветок или дерево . Спросить у ребенка, кем он хочет быть, каким цветком или деревом. Коснуться стоп («У тебя очень крепкие корни, они из земли берут все, что нужно для жизни, и крепко держат тебя»). Коснуться боков («У тебя такой стройный, сильный, крепкий, гибкий ствол. Он может согнуться, может склониться, но он никогда не сломается. Он выдержит все ветра и ураганы»). Коснуться головы («А это твоя крона ― красивая, нежная, сочная, сильная. Ты ― дерево Жизни»).

Делаем массаж под песенку:

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,

Ехал поезд запоздалый.

Из последнего вагона

посыпалось-посыпалось зерно.

Пришли куры ― поклевали-поклевали,

Пришли гуси ― пощипали-пощипали.

Прошел слон: топ-топ-топ,

Прошла слониха ― топ-топ-топ,

Прошел ма-а-аленький слоненочек ―

топ-топ-топ-топ.

Пришел медведь, поставил стул, стол

И начал писать письмо

(имелось в виду – печатал на машинке):

«Дорогая жена и дочка! ― точка-точка.

(при этих словах «объект массажа» щекотали)

Посылаю вам платочки ― точки-точки

И цветочки ― точки-точки.

Потом положил письмо в конверт, запечатал и отправил.

(Отправка письма и окончание сеанса массажа знаменовались щелчком резинки от штанов).

«Важно помнить, что сейчас дети и взрослые вряд ли смогут играть в игры, делать практики с закрытыми глазами ― пока мы можем пытаться контролировать все процессы. Касаемся только частей тела, закрытых одеждой. Наши прикосновения ― не поверхностные, не щекочут, а немного разминают. Ребенок может какую-то игру просить повторять много раз ― эта игра для него самая терапевтическая», ― подчеркнула эксперт.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.