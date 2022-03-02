Упражнения для детей и взрослых, которые помогут побороть стресс
После коварного нападения россии на Украину 24 февраля украинцы по-разному переносят стрессовую для них ситуацию войны и эвакуации. Кто-то защищает Украину с оружием в руках, кто-то стал волонтером, и все заботятся о своих семьях. Однако стресс все равно накапливается. Как избавиться от стресса и куда направить энергию, чтобы войти в состояние покоя, ― рассказала психолог Светлана Ройз.
Эксперт Светлана Ройз опубликовала в своем Facebook материал, где подробно описывает физические упражнения, которые помогут вернуть спокойствие и сосредоточенность в условиях войны с россией.
«Телесные утренние игры для детей важны в любое время ― детям и взрослым, но утром именно сейчас они просто необходимы. От нашей “телесности” сейчас будет зависеть, как мы справимся с эмоциональной нагрузкой, травмированием», ― отмечает психолог.
Упражнения, которые помогут побороть стресс
- Доброе утро, носик! Доброе утро, щечки! Доброе утро, ушки! Доброе утро, шейка! Доброе утро, плечики и т. д. ― касаемся разных частей тела, произнося слова (возможно, целуя). Надо пройтись по всему телу.
- Лепка ― разминать тело, как тесто или пластилин.
- Колобок: сначала «засыпать» муки ― пройтись легкими движениями по всему телу, затем «налить» воды ― гладящие движения; месим тесто, а потом делаем колобок ― ребенок сидит, обняв себя руками, а мы его «печем» ― обнимаем за спинку; раскрываем руки ― колобок «выпекся».
- Поцелуи ― квадратный, треугольный, овальный; целовать лобик или щечку множеством поцелуев так, чтобы их последовательность образовала форму.
- Какого цвета поцелуй (есть прекрасная книга «Какого цвета поцелуй») ― например, я тебя сейчас целую желтым поцелуем, малиновым, радужным и т.д.
- Колыбелька ― сесть за ребенком, обнимая его за спинку, можно покачаться.
- Обнимашки ― обними меня, сильнее чем я.
- Кенгуру ― ребенок садится животиком к нашему животику и крепко обнимает.
- Назначить ребенка главным по счету объятий.
- «Дед-дед, где ты там, не морозь (щечки, носик, попу, животик, ножки…) нам» ― взрослый произносит слова и касается какой-то своей части тела, дети называют ее и тоже касаются. Нужно пройтись по всему телу.
- Коврик ― простучать себя, все тело, как коврик.
- Орангутан ― стучать себя по грудной клетке с криком «Я-я-я-я», как обезьяна.
- Прикосновения ― касаться друг друга «разными прикосновениями»: как зайчик, как змея, как лиса хвостиком.
- Снеговик ― «лепим» из тела ребенка снеговика: просим напрячь все мышцы, словно он замерз, а потом «греем солнышком» («А теперь вышло солнышко, и снеговик тает») и ребенок расслабляется.
- Очистка ― солнышко или вода проходит (с нашими касаниями) по телу сверху вниз ― и смывает, осветляет все, что напрягает, пугает, мешает.
- Рисовать на животе, спине разные буквы или простые формы, а ребенок должен угадать, что это.
- Домик. Ты ― домик. Это у тебя пол (ножки), стены (проходим по всему телу прикосновениями), крыша ― головка. Ты в домике (можно положить руку на сердце).
- Цветок или дерево. Спросить у ребенка, кем он хочет быть, каким цветком или деревом. Коснуться стоп («У тебя очень крепкие корни, они из земли берут все, что нужно для жизни, и крепко держат тебя»). Коснуться боков («У тебя такой стройный, сильный, крепкий, гибкий ствол. Он может согнуться, может склониться, но он никогда не сломается. Он выдержит все ветра и ураганы»). Коснуться головы («А это твоя крона ― красивая, нежная, сочная, сильная. Ты ― дерево Жизни»).
- Делаем массаж под песенку:
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,
Ехал поезд запоздалый.
Из последнего вагона
посыпалось-посыпалось зерно.
Пришли куры ― поклевали-поклевали,
Пришли гуси ― пощипали-пощипали.
Прошел слон: топ-топ-топ,
Прошла слониха ― топ-топ-топ,
Прошел ма-а-аленький слоненочек ―
топ-топ-топ-топ.
Пришел медведь, поставил стул, стол
И начал писать письмо
(имелось в виду – печатал на машинке):
«Дорогая жена и дочка! ― точка-точка.
(при этих словах «объект массажа» щекотали)
Посылаю вам платочки ― точки-точки
И цветочки ― точки-точки.
Потом положил письмо в конверт, запечатал и отправил.
(Отправка письма и окончание сеанса массажа знаменовались щелчком резинки от штанов).
«Важно помнить, что сейчас дети и взрослые вряд ли смогут играть в игры, делать практики с закрытыми глазами ― пока мы можем пытаться контролировать все процессы. Касаемся только частей тела, закрытых одеждой. Наши прикосновения ― не поверхностные, не щекочут, а немного разминают. Ребенок может какую-то игру просить повторять много раз ― эта игра для него самая терапевтическая», ― подчеркнула эксперт.