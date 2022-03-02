Что делать в случае угрозы обрушения здания, а также если завал в разрушенном доме уже случился – рекомендации Минздрава
Россия развернула на нашей территории настоящие террористические действия против Украины, жертвами которого становятся цивильное население. Действия оккупантов непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.
Фото — nus.org.ua
Этот материал подскажет, как поступать в случае угрозы обвала дома. Однако основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется ― бегите как можно скорее.
Что делать в случае угрозы обвала дома:
- Бегите. Как можно скорее покиньте дом.
- Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице.
- Прихватите деньги и документы ― при условии, что вас это не задержит в помещении.
- Сообщите другим людям, которые находятся в здании, об угрозе обвала.
- Не создавайте давку в дверях во время эвакуации.
- На улице отойдите на безопасное расстояние от здания.
Если возможности покинуть здание нет:
- Займите наиболее выгодную позицию: проемы двери, углы, место под балками, каркасами.
- Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.
- По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.
- Позовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло.
- Спокойно ждите, пока разберут завал.
Если вас никто не слышит:
- Попытайтесь высвободить руки и ноги.
- Посмотрите, какими предметами вас завалило: если они не слишком тяжелые, попробуйте самостоятельно разобрать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.
- Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, терпеливо зовите на помощь несколько часов.
- Если никто не слышит, начните сильнее разбирать завал.
- Освободившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую медицинскую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.
- Если вы не можете выбраться из дома, постарайтесь сообщить о себе (по телефону, стучите по трубам, громко зовите на помощь).
- В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.
Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:
112 ― единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
101 ― пожарная служба
102 ― полиция
103 ― скорая медицинская помощь
104 ― аварийная служба газовой сети
0 800 501 482 ― телефон доверия СБУ
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