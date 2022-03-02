Россия развернула на нашей территории настоящие террористические действия против Украины, жертвами которого становятся цивильное население. Действия оккупантов непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.

Фото — nus.org.ua

Этот материал подскажет, как поступать в случае угрозы обвала дома. Однако основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется ― бегите как можно скорее.

Что делать в случае угрозы обвала дома:

Бегите. Как можно скорее покиньте дом.

Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестнице.

Прихватите деньги и документы ― при условии, что вас это не задержит в помещении.

Сообщите другим людям, которые находятся в здании, об угрозе обвала.

Не создавайте давку в дверях во время эвакуации.

На улице отойдите на безопасное расстояние от здания.

Если возможности покинуть здание нет:

Займите наиболее выгодную позицию: проемы двери, углы, место под балками, каркасами.

Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.

По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.

Позовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло.

Спокойно ждите, пока разберут завал.

Если вас никто не слышит:

Попытайтесь высвободить руки и ноги.

Посмотрите, какими предметами вас завалило: если они не слишком тяжелые, попробуйте самостоятельно разобрать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.

Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, терпеливо зовите на помощь несколько часов.

Если никто не слышит, начните сильнее разбирать завал.

Освободившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую медицинскую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.

Если вы не можете выбраться из дома, постарайтесь сообщить о себе (по телефону, стучите по трубам, громко зовите на помощь).

В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.

Также напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб:

112 ― единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)

101 ― пожарная служба

102 ― полиция

103 ― скорая медицинская помощь

104 ― аварийная служба газовой сети

0 800 501 482 ― телефон доверия СБУ

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