Курсы домедицинской подготовки для гражданских лиц
В связи с российской агрессией многие украинцы стали на защиту страны. И каждый делает это по-разному: кто-то помогает на фронте, кто-то в рядах территориальной обороны, кто-то гуманитарно, а кто-то информационно. Не лишним в военное время будет знать и основы домедицинской помощи. Для этого МОЗ подготовило курсы, в которых вы можете получить данные знания. Подробнее — далее.
Больше по теме: Если чувствуете вину за то, что вы не на своем месте
Министерство здравоохранения Украины подготовило базовые курсы по домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц.
В них вы можете узнать:
- в каких зонах безопасно оказывать помощь;
- как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;
- особенности наложения турникета, давящих повязок, осуществления тампонады;
- как обеспечить проходимость дыхательных путей;
- что делать при травмах глаза.
Видеокурс об оказании домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц: https://bit.ly/3vJSS1t
Видео о спасении человека во время критических кровотечений: https://bit.ly/3C4e8jB
Помните, подготовлен — значит защищен! Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти чью-нибудь жизнь!
Больше по теме: Украинцы создали телеграмм-бот, который поможет найти попутчиков при эвакуации