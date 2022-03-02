В связи с российской агрессией многие украинцы стали на защиту страны. И каждый делает это по-разному: кто-то помогает на фронте, кто-то в рядах территориальной обороны, кто-то гуманитарно, а кто-то информационно. Не лишним в военное время будет знать и основы домедицинской помощи. Для этого МОЗ подготовило курсы, в которых вы можете получить данные знания. Подробнее — далее.

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Министерство здравоохранения Украины подготовило базовые курсы по домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц.

В них вы можете узнать:

в каких зонах безопасно оказывать помощь;

как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;

особенности наложения турникета, давящих повязок, осуществления тампонады;

как обеспечить проходимость дыхательных путей;

что делать при травмах глаза.

Видеокурс об оказании домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц: https://bit.ly/3vJSS1t

Видео о спасении человека во время критических кровотечений: https://bit.ly/3C4e8jB

Помните, подготовлен — значит защищен! Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти чью-нибудь жизнь!

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