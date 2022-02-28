Телеграмм-бот «Нам по дорозі» позволяет быстро найти водителей, имеющих свободные места в автомобиле и желание помочь жителям эвакуироваться.

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Уже тысячи украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в их городах. Другие граждане, несмотря на необходимость и желание уехать, не имеют такой возможности. Людям, не имеющим собственной машины и возможности путешествовать на поезде, не остается ничего другого, чем остаться дома.

Главной целью телеграмм-бота «Нам по дорозі» является предоставить каждому возможность поехать в более безопасные регионы страны. У всех есть неравнодушные соседи, которые будут готовы предложить людям из своего города свободное место в автомобиле, тем самым помогая им спастись от опасности и познакомиться с благодарным попутчиком для нелегкого путешествия.

После активации бота люди, которые ищут водителей, смогут указать, откуда и куда они хотят поехать, а также сколько мест им нужно. Затем нужно будет описать, есть ли с вами дети или животные, багаж, с которым вы будете путешествовать, и другие детали, о которых следует знать водителю. Люди также оставят в объявлениях свои номера телефона, чтобы водители могли с ними связаться. Кроме того, бот предлагает поделиться ссылками на профили в Telegram и Instagram, чтобы водители могли лучше узнать, с кем будут ехать.

Водителей бот спросит, откуда они отправляются, куда направляются и сколько свободных мест. Если в их городе есть люди, желающие поехать в тот же город, водители увидят их объявление и личную информацию, которая позволит им связаться с потенциальными попутчиками.

Чатбот был создан украинцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий. «Мы не сомневаемся, что люди захотят помочь друг другу эвакуироваться. Поэтому хотим дать им легкий и безопасный способ найти друг друга. Водителям это ничего не стоит, к тому же вместе ехать спокойнее и дешевле», ― говорят учредители «Нам по дорозі». Чтобы путешествие было безопасным, бот будет настойчиво советовать спутникам говорить только по-украински и проверять друг у друга документы в приложении «Дія».

Участие в проекте принимали независимые сотрудники Grammarly, Techery.io, Pone, Reiseplan, Angry и Дєд.

Воспользоваться ботом украинцы могут по ссылке: https://t.me/nampodorozi_bot

Дополнительные материалы: https://fex.net/ru/s/kznean5

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