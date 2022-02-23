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Выходные в марте 2022: будут ли дополнительные выходные

23.02.2022

В 2022 году в Украине будет немало государственных и религиозных праздников, которые подарят один дополнительный выходной. В марте 2022 года в Украине будет девять официальных выходных дней. В том числе, украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд. Согласно Кодексу законов о труде Украины, Международный женский день 8 Марта, который в этом году выпадает во вторник, является официальным нерабочим днем.

Выходные дни в марте 2022 года

  • Общее количество календарных дней — 31 день.
  • Рабочие дни в марте — 22 дня.
  • Праздничные и выходные дни в марте — 9 дней.
  • Предпраздничные дни (укороченные на 1 час) — 12 марта (при переносе с понедельника 7 марта по рекомендации КМУ).
  • Государственные праздники — 8 марта.

Таким образом, выходными традиционно будут субботы и воскресенья: 13, 19, 20, 26 и 27 марта. По случаю празднования Международного женского дня украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта.

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