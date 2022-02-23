Гороскоп на 24 февраля 2022 года подскажет, кто может изменить жизнь, кого ждут сюрпризы, а кому следует держать себя в руках. Читайте гороскоп на 24 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У вас есть возможность завести полезные знакомства, если заняться новым интересным делом. Не стоит бездельничать ― результат вечером может вам не понравиться.

Телец

Вы можете по-новому взглянуть на знакомого человека. Если не быть собранным и сосредоточенным, можно нажить неприятностей в течение дня. Возможны смена планов и отмена встреч.

Близнецы

В четверг вы можете узнать, что кто-то из близких нуждается в помощи. Новые вызовы позволят увидеть новые перспективы и будущее. Удачный день для духовного развития.

Рак

Не следует терять выдержку. Стрессовые ситуации могут стать неожиданными вызовами. Если в течение дня ваше поведение будет взвешенным, то все вопросы решатся в вашу пользу.

Лев

Ваша харизма может помочь наконец-то уладить отношения с важным для вас человеком. Возможны финансовые операции больше ожидаемых, а также много встреч с родственниками и близкими.

Дева

Удачный день для постановки долгосрочных целей, планирования карьеры, личной жизни. У вас будет возможность встретить любовь, если будете в поиске и бросите взглядом вокруг.

Весы

Вам могут сделать неожиданное предложение, способное изменить жизнь. В течение дня для вас могут быть важные вызовы. Авантюрные решения могут обернуться непредсказуемыми результатами.

Скорпион

Если слишком спешить для достижения целей, то можно пропустить важные подробности. Не следует терять концентрацию, потому что допущенные ошибки будет очень трудно исправлять.

Стрелец

У вас могут всплыть вопросы, которые помогут решить верные друзья. День будет легким и приятным, если намеренно не вмешиваться в проблемы. Ожесточенные дискуссии могут иметь критические последствия.

Козерог

Возможен прилив вдохновения и энтузиазма. Новые дела будут приносить результаты в ближайшее время. Вы сможете максимально проявить свои лучшие качества.

Водолей

Вам может понадобиться помощь друзей. У вас будет возможность принять решение, которое изменит жизнь и карьеру. Прислушайтесь к советам самых родных.

Рыбы

Если дела утром идут не так, как задумано, не стоит злиться и принимать импульсивные решения. Ваше терпение подвергнется испытанию, зато вечером вас будет ждать приятный сюрприз.

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