Гороскоп на 23 февраля 2022 года подскажет, кого ждет ослепительный успех, кого ― романтическое приключение, а кому стоит опасаться проблем. Читайте гороскоп на 23 февраля от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Рабочий день пройдет спокойно, если не вмешиваться в конфликты, которые вас не касаются. Следует обратить внимание на проблемы родственников.

Телец

Вас могут пригласить на вечеринку или встречу. Возможно, друзья вам помогут в давних вопросах, которые не дают покоя. Можете ощутить вдохновение.

Близнецы

Вам могут предложить новые интересные дела и проекты. Хороший день для планирования будущего. Очень близкий человек может подвести вас в важный момент.

Рак

На вас может свалиться много дел. Однако с правильным подходом вы можете получить удовольствие и эффективный результат от них. Можно почувствовать заботу и заинтересованность противоположного пола.

Лев

В течение дня планы могут сорваться. Однако не стоит терять эмоциональное равновесие и ухудшать ситуацию. Можно потратить время на обучение.

Дева

Раздражительность по пустякам может повлиять на ваше здоровье. Если оставаться спокойными, можно быстро и в свою пользу решить все проблемы дня.

Весы

У Весов могут появиться новые задачи, требующие внимания и концентрации. Если вам кажется, что вы нашли легкий путь, ― не спешите: возможно, последствия будут непредсказуемыми.

Скорпион

Скорпионов ждут большие встречи, новые знакомства и поездки. Нет смысла тратить нервы на недоразумения. Если вы проявите свои лидерские качества, получите неожиданный результат.

Стрелец

Представителям знака может понадобиться все терпение, которое у них есть. Дела на работе будут напрямую зависеть от вашей уравновешенности. Не стоит вступать в конфликты с руководством.

Козерог

Вы можете почувствовать себя недооцененными и брошенными. Вам может прийти неожиданная поддержка от человека, на которого вы бы никогда не подумали. Родственники вечером могут приготовить вам сюрприз.

Водолей

У вас возможно неожиданное повышение и карьерный рост. Если вы проявите себя, вам могут посыпаться очень заманчивые предложения, которые стоит внимательно проанализировать.

Рыбы

Если вы перестанете сомневаться в своих силах, то у вас будет возможность добиться нового пика. Обратите внимание на противоположный пол ― возможно, судьба готовит вам романтическое приключение.

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